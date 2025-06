LIAA atklāj ekonomisko pārstāvniecību Spānijā Ieteikt







Vakar, 12. jūnijā, ar starptautisku konferenci “Speed of Latvia: Blockchain Gateway to the EU Market” Barselonā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) oficiāli atklāja savu pārstāvniecību Spānijā.

Šī ir jau 23. LIAA pārstāvniecība pasaulē, kas iezīmē vēl vienu nozīmīgu soli Latvijas ārējo ekonomisko attiecību stiprināšanā.

“Spānija ir ceturtā lielākā ekonomika eirozonā ar 47 miljoniem patērētāju, un vienlaikus tā kalpo kā vārti uz Latīņamerikas tirgiem. Spānijā ir attīstīta viedā enerģētika, mašīnbūve, biotehnoloģijas, jaunuzņēmumu vide un citas perspektīvas nozares. Šis tirgus ir interesants gan no investīciju piesaistes, gan eksporta viedokļa, un LIAA pārstāvniecība palīdzēs stiprināt Latvijas uzņēmēju saikni ar Spāniju un spāniski runājošajām valstīm,” uzsver Laura Štrovalde, LIAA direktora vietniece.

LIAA pārstāvniecības Spānijā vadītājam Edgaram Ivanovam jau ir izdevies uzrunāt vairākus potenciālos investorus aizsardzības, vēja enerģijas, finanšu tehnoloģiju un citās nozarēs.

“Spānijas ekonomika pēdējo piecu gadu laikā ir piedzīvojusi stabilu izaugsmi un, salīdzinot ar citām lielajām Eiropas ekonomikām – Vāciju, Franciju vai Itāliju – demonstrējusi lielāku noturību pret ģeopolitiskajām svārstībām. Latvijas Aizsardzības ministrijas noslēgtais līgums par 42 kājnieku kaujas mašīnu “ASCOD” iegādi no Spānijas uzņēmuma “GDELS-Santa Bárbara Sistemas” par 373 miljoniem eiro ir būtisks atskaites punkts sadarbībai. Ar šo darījumu esam kļuvuši redzamāki, un tas noteikti palīdzēs arī turpmākajos kontaktos,” norāda Ivanovs, kurš uzkrājis nozīmīgu pieredzi darbā ar investīcijām un inovatīvu projektu attīstību starptautiskajā vidē.

“Spānijā ir attīstīta vēja enerģētika un šā sektora uzņēmumiem varētu būt interese par Latviju un Baltijas reģionu, kur šobrīd izstrādes stadijā ir virkne vēja parku. Tāpat sadarbības iespējas redzam aizsardzības sektorā un finanšu tehnoloģiju jomā, kur varam piedāvāt ES licences kriptoaktīvu uzņēmumiem no Latīņamerikas, kuri Spānijā ir plaši pārstāvēti,” tā E.Ivanovs, uzsverot, ka Latīņamerika mūsu uzņēmumiem šobrīd ir neapgūts tirgus, kur jau veiksmīgi darbojas Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumi, bet interesi izrāda arī citi eksportētāji.

LIAA pārstāvniecība Barselonā atklāta, reaģējot uz Latvijas uzņēmēju pieaugošo interesi par Spānijas un spāņu valodā runājošo valstu tirgu. Pārstāvniecības izveidi atbalstīja arī vadošās Latvijas uzņēmēju organizācijas.

Nav nejaušība, ka pārstāvniecība tika atklāta finanšu tehnoloģijām veltītas konferences ietvaros. Tās laikā LIAA akcentēja Latvijas piedāvājumu finanšu tehnoloģiju un kriptoaktīvu uzņēmumiem, kas vēlas investēt Latvijā, izmantojot ērto un efektīvo licencēšanas procesu, ko nodrošina Latvijas Banka saskaņā ar MiCA regulējumu. Turklāt Latvija ir viena no retajām valstīm, kur iespējams reģistrēt uzņēmumu, ieguldot pamatkapitālā kriptovalūtā.

LIAA pārstāvniecība Spānijā kļūst par svarīgu daļu no globālā pārstāvniecību tīkla, kas aptver Eiropu, ASV, Āziju, Tuvos Austrumus un Austrāliju. Šis tīkls palīdz Latvijas uzņēmumiem iegūt vietējo tirgus izpratni, attīstīt kontaktus un paātrināt piekļuvi starptautiskajiem sadarbības partneriem, kā arī veicina investīciju ienākšanu Latvijā.

gadā Latvijas un Spānijas kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums sasniedza 821,8 miljonus eiro, padarot Spāniju par 17. nozīmīgāko tirdzniecības partneri. No tā preču un pakalpojumu eksports veidoja 388,8 miljonus eiro, tostarp pakalpojumu eksports gada laikā pieauga par 12 %, sasniedzot 145 miljonus eiro.

Galvenās Latvijas eksporta preces uz Spāniju ir augu valsts produkti, savukārt imports no Spānijas koncentrējas uz tekstilizstrādājumiem, pārtiku, alkoholiskajiem dzērieniem, mašīnām, elektriskajām iekārtām un mehānismiem.

Spānijas investīcijas Latvijā 2024. gada beigās sasniedza 14 miljonus eiro, un šobrīd Latvijā darbojas vairāk nekā 100 uzņēmumu ar Spānijas kapitālu, īpaši telekomunikāciju, IKT un nekustamā īpašuma nozarēs.

Ārējās tirdzniecības aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros.

Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. LIAA darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionēt Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.