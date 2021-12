Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

Lidostā "Rīga" no pirmdienas veiks plašāku Covid-19 testēšanu







Ņemot vērā Covid-19 jaunā varianta – omikrona – straujo izplatīšanos ne tikai Āfrikā, bet arī Eiropas valstīs, nolemts no pirmdienas, 13.decembra, veikt intensīvāku ielidojošo reisu pasažieru Covid-19 skrīninga testēšanu, aģentūru LETA informēja Veselības ministrijā (VM).

Plānots, ka izlases kārtībā katru dienu tiks veikta četru līdz sešu reisu visu pasažieru Covid-19 testēšana neatkarīgi no personas vakcinācijas vai pārslimošanas statusa.

Skrīninga testam tiks atlasīti reisi no valstīm ar lielāko ievesto Covid-19 gadījumu skaitu Latvijā, proti, no Vācijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Ēģiptes, Polijas, Itālijas, Norvēģijas, Somijas, Lietuvas, Igaunijas, Ungārijas, Spānijas, Krievijas, Nīderlandes, Dānijas, Īrijas, Maltas, Ukrainas, Gruzijas un Šveices. Reisu atlase tiks veikta rotācijas kārtībā.

Minētā skrīninga testēšana tiks īstenota, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, kas paredz veikt ieceļotāju pastiprinātu testēšanu epidemioloģiskās nepieciešamības gadījumā. No testa veikšanas varēs atteikties tranzīta pasažieri, bērni līdz 12 gadu vecumam, lidmašīnu apkalpe un atsevišķi citi cilvēki, attiecībā uz kuriem rīkojumā pieļauts izņēmums.

Uz jautājumu, kas notiks, ja Latvijā ieceļojošs pasažieris, kuram būs jāveic Covid-19 tests, atteiksies to darīt, VM aģentūrai LETA atbildēja, ka tādā gadījumā personai tiks piemērots sods – līdzīgi kā par citiem ārkārtējās situācijas prasību pārkāpumiem. Pēc sīkāka skaidrojuma VM aicināja vērsties Iekšlietu ministrijā vai policijā. Saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 21.pantu, par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu, kura apmērs fiziskai personai var būt no desmit līdz 2000 eiro, bet juridiskajai personai – no 140 līdz 5000 eiro.

Lai testus varētu nodot pēc iespējas ērtāk un ātrāk, tiks izmantoti siekalu paraugi, turklāt lidosta arī esot speciāli pielāgojusi iekāpšanas sektoru. Skrīninga tests ielidojošo reisu pasažieriem tiks apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

Veselības ministrija aicina izmantot iespēju pēc ielidošanas veikt brīvprātīgu, valsts apmaksātu Covid-19 testu cilvēkiem, kuri ielidos ar reisiem, kas netiks virzīti skrīninga veikšanai. Laboratorijas punkts brīvprātīgo testu veikšanai ieceļotājiem no Šengenas zonas valstīm atrodas “E” sagaidīšanas zālē, pie izejas no termināla, savukārt ieceļotāji no ārpus Šengenas zonas valstīm testu var nodot testēšanas zonā “C” atlidošanas terminālī pirms robežkontroles.

Pēc ministrijas paustā, šo pasākumu mērķis ir pēc iespējas pagarināt laika periodu līdz brīdim, kad Latvijā arī sākies omikrona varianta izplatīšanās. Savlaicīgi identificējot ievestos omikrona varianta gadījumus, pastāv labāka iespēja nodrošināt epidemioloģiskās kontroles pasākumus, lai neļautu infekcijai izplatīties tālāk. Tāpat ministrijā uzsver, ka skrīninga rezultātā vienlaikus tiks atklāti arī citi SARS-CoV-2 vīrusa variantu izraisītie Covid-19 gadījumi, kuru epidemioloģiskā kontrole arī ir svarīga.

Veicot brīvprātīgo ieceļotāju testēšanu lidostā “Rīga”, tika reģistrēti pirmie seši ievestie Covid-19 gadījumi, kuriem laboratoriski konstatētas SARS-CoV-2 vīrusa omikrona varianta specifiskas mutācijas. Divi no šiem gadījumiem apstiprināti sekvencēšanā.

No sešiem ievestajiem gadījumiem trīs cilvēki inficējušies Zviedrijā, divi Norvēģijā un viens Lielbritānijā. Turklāt ir inficējušās arī četras šo pasažieru kontaktpersonas, vēsta Veselības ministrijā. Tādēļ, pēc ministrijas paustā, būtiski ir attiecināt testēšanu ne tikai uz ieceļotājiem no valstīm, kur ir pierādīta omikrona varianta cirkulācija sabiedrībā, bet arī uz citām valstīm, no kurienes visbiežāk notiek infekcijas ievešana Latvijā.