Līdz pirmdienai daļai iedzīvotāju jāiesniedz obligātās gada ienākumu deklarācijas. Kādos gadījumos tās ir jāiesniedz?







Iedzīvotājiem, kam ir pienākums gada ienākumu deklarāciju iesniegt obligāti un kuru kopējie ienākumi pagājušajā gadā pārsniedz 78 100 eiro, deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir jāiesniedz līdz pirmdienai, 3.jūlijam, informēja VID pārstāvji.

Vairumam iedzīvotāju obligātās gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš ik gadu ir 1.jūnijs. Tomēr daļai šis termiņš ir par mēnesi garāks, proti, 3.jūlijs. Tas atkarīgs no kopējiem ienākumiem pagājušajā gadā – tiem iedzīvotājiem, kam kopējie pagājušā gada ienākumi, kuriem piemēro progresīvo iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmi, pārsniedza 78 100 eiro, un kuri atbilst arī citiem kritērijiem, gada ienākumu deklarācija jāiesniedz līdz šī gada 3.jūlijam.

Obligāti gada ienākumu deklarācija par 2022.gadu līdz 3.jūlijam jāsniedz iedzīvotājiem, kuriem kopējie ienākumi 2022.gadā pārsniedza 78 100 eiro un kuri ir veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības un citu saimniecisko darbību.

Deklarācija obligāti jāiesniedz arī tiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, kuri ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir gadījumi, kad no cilvēka algotā darba ienākumiem kādā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī jau tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisks nodoklis.

Tāpat deklarācija obligāti jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, vai kuri ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

Deklarācija līdz 3.jūlijam jāiesniedz arī tiem, kuri ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

VID aicina gada ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”. VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija” ir pieejama video pamācība, semināra ieraksts un citi palīgmateriāli deklarācijas iesniegšanai.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl trīs gadus. Šogad deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2022.gadu, bet arī par 2021. un 2020.gadu.