“Līdzi ņemot omīti, mums šis brauciens izmaksās 112 eiro” – apmeklētāji jautā, kāpēc “Avārijas brigādes” parkā ir tik dārga biļete Linda Tunte

Privātajiem uzņēmējiem vienmēr ir iespējas pašiem noteikt savu preču un pakalpojumu cenas, taču skaidrs, ka ne vienmēr patērētāji ar viņiem vienisprātis. Jautājums par cenām rodas nereti. Šoreiz – par ieejas biļetes cenām mūsu pašu izklaides parkā “Avārijas brigāde”.

Kāda divu bērnu mamma mums stāsta savu situāciju un jautā: “Ar bērniem katru gadu braucam uz “Avārijas brigādi”, mums visiem tur patīk. Tā kā bērni ir mazi, viena ar abiem galā netieku un līdzi ņemam omīti (bērnu tēvs nerūpējas par mums). Tad sadalām, ka katra staigājam līdzi vienam bērnam.

Iepriekš braucām vismaz divas reizes pa vasaru, bet šogad ieraudzīju cenas un dūša papēžos. Mēs, protams, aizbrauksim, jo bērni ļoti iemīļojuši šo vietu, bet 28 eiro no personas… Tas ir ļoti, ļoti dārgi. Pagājušā nedēļā bijām uz līdzīgu parku Lietuvā, kur ieejas biļete maksāja 10 eiro.

Pilnībā saprotu, ka uzņēmējiem ir jāpelna, taču šīs cenas šķiet netaisnīgas, arī tāpēc, ka tās ir vienādas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Es jau bērnus vienus pašus nevaru laist, tāpēc nākas maksāt… Varbūt LA.LV var noskaidrot, kāpēc cenas ir tik augstas? Vai viņiem pašiem tas šķiet samērīgi un atbilstoši, ņemot vērā vidējās algas Latvijā… Mums šis brauciens izmaksās 112 eiro….”

Un, protams, ka LA.LV labprāt var un grib noskaidrot atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi mūsu lasītājiem, tāpēc sazinājāmies ar “Avārijas brigādes” parka līdzīpašnieku Mārtiņu Brezaucki.

Mārtiņš skaidro: “Atšķirībā no lielākās daļas atpūtas parku un izklaižu vietu, “Avārijas brigāde” savā 28 ha lielajā labiekārtotā parka teritorijā apvieno 4 dažādus izklaides variantus – atrakciju parks, dinozauru un dabas parks, ūdens atrakciju parks un aktīvās atpūtas parks.

Kā arī izteikti lielākā daļa izklaides piedāvājuma ir piemērotas drošai lietošanai pieaugušajiem, kas to labprāt izmanto, gūstot pozitīvas emocijas kopā ar bērniem. Līdz ar to biļetes cena ir ļoti konkurētspējīga, salīdzinot to ar analoģiskiem piedāvājumiem pēc kopējā satura.

Tas ir tikai pašsaprotami, ka ir arī vietas, kas piedāvā atsevišķi daļu no tā, kas atrodams pie mums, vai arī ļoti vienkāršotu piedāvājumu, un var to piedāvāt lētāk, jo tām ir krietni mazāki ikdienas uzturēšanas izdevumi.

Mēs uzskatām, ka visas izklaides, pavadot kopā emocijām piesātinātu dienu, ir izbaudāmas daudz pilnvērtīgāk un izdevīgāk nekā atsevišķi pa daļām un tādēl arī parks ir veidots tieši šādi – integrējot visas daļas vienā lielā piedāvājumā.”