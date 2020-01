Par aizvadītās desmitgades ULEB Eirolīgas labāko basketbolistu nosaukts Vasilis Spanulis, bet par labāko Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) eiropieti atzīts Dirks Novickis, vēsta portāls “Eurohoops.net”, kurš rīkoja līdzjutēju aptauju.

Aizvadītajos desmit gados labākie tika noteikti trijās nominācijās – Eirolīgas spēlētājs, NBA spēlējošais eiropietis un galvenais treneris. Uzvarētāji tika izraudzīti ar portāla lasītāju palīdzību.

Par desmitgades labāko ULEB Eirolīgas spēlētāju tika nosaukts pagājušās sezonas Jāņa Strēlnieka komandas biedrs Spanulis, kurš pārstāv Pirejas “Olympiakos” komandu.

Basketbolists kopumā saņēma 3131 balsi jeb 35% no kopējā skaita, kas tika iesniegtas šajā nominācijā. Spanulis ar Pirejas komandu 2012. un 2013.gadā izcīnīja Eirolīgas trofeju, bet 2019.gadu viņš noslēdza kā turnīra otrs rezultatīvākais spēlētājs šajā desmitgadē, par desmit punktiem atpaliekot no Huana Karlosa Navaro.

Tāpat Spanulis 2012./13.gada regulārajā sezonā tika atzīts par vērtīgāko spēlētāju. 2012. un 2013.gada finālsērijā viņš arī ieguva “Final 4” vērtīgākā spēlētāja balvu.

Šajā nominācijā otro vietu ar 21% lasītāju balsīm ieņēma Dimitris Dimantidis, savukārt 13% no kopējā balsu skaita ieguva Bogdans Bogdanovičs.

Eurohoops' readers voted for their favorites of the past decade and here are the final results!

Three polls, three winners, voted by thousands of people around the globe

| Eurohoops https://t.co/W42jIJreCf

— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) January 2, 2020