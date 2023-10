Cipule akutalizē jautājumu: Vai universitāšu slimnīcām jāapkalpo sociāla tipa pacienti un jāveic vienkāršas uzturošās terapijas? Ieteikt







Runājot par slimnīcām – šobrīd notiek paradigmas maiņa. Ja agŗa runājām par to, kā uzcelt vairāk slimnīcu un to arī darījām čakli ne tikai Lavijā, bet visur Eiropā, tad nu, kāpjot visām izmaksām, medicīnā ātri visi sāka domāt par to, kādā veidā darīt lietas efektīvāk. Tā TV24 raidījumā “Kārtības rullis” par jaunakajām nozares tendencēm sacīja Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore.

“Mērķis “Ārstēsim īsak, ārstēsim dienas stacionārā, diagnosticēsim laikus” tagad ir tas, uz ko visi šobrīd strādā. Process pats par sevi pieprasa faktu, ka ir jāsamazina gultasvietu skaitu slimnīcās,” saka speciāliste.

Cipule norāda, ka no otras puses Latvija ir unikāla ar to, ka tie pakalpojumi, kas būtu vajadzīgi ambulatorajā sektorā nav tik attīstīti, ka ģimenes ārstiem novērst došanos uz slimnīcu, nav iespējas novērst.

Veselības nozarei nākas akumulēt arī sociālās jomas neizdarīto – kā atklāj Cipule, šeit ir vietā runāt, ka mums klīniskās universitātes slimnīcas apkalpo sociāla tipa pacientus, ko NMPD brigādes atrod uz ielas. “Šis ir atklāts jautājums – kur lai liek šādus cilvēkus.”

Runājot par reģioniem, Cipule norāda, ka ir jādomā par reģionu slimnīcām un resursu konsolidēšanu. “Skaidrs ir viens, pacientu tur nav pietiekami daudz. Bet, ja visu laiku mazinām pakalpojumu veidus, arī ārstus uz tirieni vairs dabūt nevar – profesionāļi ir ieinteresēti strādāt ar pietiekamu skaitu slimnieku, lai uzturētu savu kvalifikāciju.”

Nenoliedzami, ka veselības sistēmā ir pacienti, kam ir vajadzīga uzturošā terapija, aprūpes terapija, manipulācijas, kas neprasa nopietnu ārstēšanu, bet diemžēl tas notiek universitāšu slimnīcās, atzīst Cipule.

“Šī domāšana mums ir jāsāk mainīt!”