Ilustratīvs attēls Foto: Dainis Bušmanis

Liepājā otrdien atcelti vairāki autobusu reisi, to vidū 12 starppilsētu Ieteikt







AS “Liepājas autobusu parks” otrdien ir atcēlis 12 starppilsētu reisus Liepājas apkaimē un vairākus reisus Liepājā, liecina Autotransporta direkcijas (ATD) un kompānijas publiskotā informācija.

Reklāma Reklāma

Tostarp atcelts reiss Liepāja (Kuršu iela)-Grobiņa-Dunalka-Cīrava, kas izbrauc plkst.5.45, reiss Liepāja-Nīca, kas izbrauc plkst.6.20, reiss Vērgales centrs-Grobiņa-Liepāja (Kuršu iela), kas izbrauc plkst.6.40, reiss Cīrava-Dunalka-Grobiņa-Liepāja (Kuršu iela), kas izbrauc plkst.6.49, reiss Nīca-Liepāja, kas izbrauc plkst.7.15 un reiss Ziemupe-Liepāja (Kuršu iela), kas izbrauc plkst.7.25

Tāpat ir atcelts “Liepājas autobusu parka” reiss Liepāja-Nīca, kas izbrauc plkst.13.20, reiss Nīca-Liepāja, kas izbrauc plkst.14.20, reiss Liepāja (Kuršu iela)-Ziemupe, kas izbrauc plkst.15.20, reiss Liepāja (Kuršu iela)-Grobiņa-Tīsi-Aizpute, kas izbrauc plkst.16, reiss Ziemupe-Liepāja (Kuršu iela), kas izbrauc plkst.16.45, un reiss Aizpute-Tīsi -Grobiņa-Liepāja (Kuršu iela), kas izbrauc plkst.17.

“Liepājas autobusu parks” skaidro, ka reisi atcelti saistībā ar autobusu šoferu trūkumu.

Vienlaikus kompānijā arī informē, ka otrdien saistībā ar darbinieku veselības stāvokli netiks izpildīti vairāki reisi Liepājā.

Tostarp 10.maršrutā netiks izpildīti reisi plkst.6.25, 7.30 un 9.35 no Kalpaka tilta un plkst.6.59 un 8.04 no Mirdzas Ķempes ielas, 8.maršrutā plkst.8 no Līvas un plkst.8.45 no Šķēdes, kā arī otrdien netiks izpildīti reisi 12.maršrutā (12., 12A, 12B).

Jau ziņots, ka “Liepājas autobusu parka” apgrozījums pagājušajā gadā bija 19,132 miljoni eiro, kas ir par 7,3% vairāk nekā gadu iepriekš, taču uzņēmums cieta zaudējumus 1,482 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai 2022.gadā.

Uzņēmums reģistrēts 1991.gadā, un tā pamatkapitāls ir 878 417 eiro. Kompānijas kapitālā Liepājas pašvaldībai pieder 34,85%, bet 60,06% akciju pieder SIA “LAP1R”, kas, pēc “Firmas.lv” datiem, pastarpināti pieder Andra Šķēles (67%) un Aināra Šlesera (LPV) (33%) ģimenēm.