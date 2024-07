No 2024. gada 18. līdz 21.jūlijam Latvijas teritorijā no Rīgas līdz Liepājai norisināsies FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) Tet Rally Latvia. Tādēļ būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā gan Rīgā, gan Kurzemē. Foto: Paula Čurkste/LETA/soctīkls “X”

“Ģēniji. Jūs domājiet, ka cilvēki brauc uz slimnīcu izklaidēties?” Iedzīvotāja sašutusi par Rīgas autobusa pieturas slēgšanu Pasaules rallija čempionāta dēļ Ieteikt







“Absolūti un totāli nesaprotami iemesli, bet nu lai slēgtu pieturu “slimnīca” ir jābūt īpaši apdāvinātam. Tur neviens nebrauc prieka pēc, bet daži brauc ar trolejbusu uz neatliekamo palīdzību un tur jau tā ir jāiet liels gabals,” tā raksta Maija, kura soctīklā “X” pauž neapmierinātību ar Rīgas sabiedriskā transporta pieturas īslaicīgu slēgšanu pie Gaiļezera slimnīcas Mežciemā īslaicīgu slēgšanu Pasaules rallija čempionāta (WRC) laikā Rīgā. Rallija čempionāts Rīgā un Kurzemē notiks no šī gada 18.jūlija līdz 21.jūlijam.

“Ģēniji. Jūs domājiet, ka cilvēki brauc uz slimnīcu izklaidēties?” jautā Maija. Uz to “Rīgas satiksmes” pārstāvji turpat soctīklā “X” sniedz sievietei skaidrojošu atbildi: “Šīs izmaiņas būs spēkā no ~plkst.17 līdz ~ plkst.20. Kad plūsmas uz slimnīcu ir nelielas. Jaunā pagaidu pietura ir ~ 100 metru attālumā no patlaban esošās.”

“Līdz ar WRC rallija posma “Tet Rally Latvia” norisi, 18. jūlijā tiks veiktas izmaiņas 14. un 18. trolejbusa kustības maršrutā. Pēc pasākuma, atbilstoši pasažieru plūsmai, 14. un 18. trolejbusa, kā arī 15. autobusa maršrutā tiks organizēti papildu reisi,” informēja “Rīgas satiksmes” pārstāvji.

Par Maijas ierakstu soctīklā “X” komentētāju viedokļi ir lielākoties kritiski.

“Nevajag jau nu pārspīlēt. Izmaiņas ir tik vien, kā pāriet pāri ielai. Un diez vai pēc plkst. 17.00 vecie cilvēki bezspēkā tipinās uz pieņemšanu pie ārsta, jo tajā laikā jau ārsti vairs nepieņem,” raksta Indra soctīklā “X”.

“Maija! Tās ir dažas stundas ārpus apmeklētāju laika! Tiešām šķiet, ka šobrīd aizstāvat slimnīcas klientu intereses vai vienkārši kārtējās 5 minūtes lētas popularitātes sev lasāt?” komentē Lapsa.

Ilva precizē: “Pavisam neslēdz, pārceļ aiz krustojuma. Faktiskais attālums nav būtiski lielāks, tiesa, jāšķērso krustojums divās vietās.”

“Ar šo drīzāk būs problēmas Malienas Hipokrāta rotācijas apļa un ar to saistīto būvdarbu sastrēgumu dēļ,” uzskata Jānis.

“Ak, tu neraža. Jāpāriet pāri ielai,” pie Maijas ieraksta saka Edgars. “Brauc uz stradiņiem,” iesaka kāds vīrietis.

“Emm, nu jā, bet vienmēr var atrast kaut ko, par ko gausties un izrādīt sašutumu,” komentē kāds cits.

No šī gada 19. līdz 21. jūlijam arī reģionālo autobusu pasažieriem Kurzemē jārēķinās ar izmaiņām un ierobežojumiem vairāku reģionālo autobusu maršrutu kustībā Tukuma, Kuldīgas, Aizputes, Priekules un Talsu apkārtnē saistībā ar nedēļas nogalē paredzēto Pasaules rallija čempionātu. Vairākiem reģionālo autobusu maršrutu reisiem ir iespējama kavēšanās, jo autobusiem būs nepieciešams apbraukt rallija norises vietas, tā portālu LA.LV informēja VSIA “Autotransporta direkcija” Sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Heinsberga.

Piektdien, 19. jūlijā iespējami aizkavējumi Tukuma un Talsu apkārtnē šādiem reģionālo autobusu maršrutiem:

• nr. 5543 maršruta Tukums–Engure reisi no plkst. 07.30 līdz plkst. 18.00,

• nr. 6033 maršruta Tukums–Lapmežciems reisi no plkst. 07.30 līdz plkst. 18.00,

• nr. 3200 maršruta Talsi–Pastende–Poliklīnika–Zvirgzdi–Talsi” reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 6405 maršruta Talsi–Upesgrīva–Mērsrags–Talsi reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 6412 maršruta Talsi–Lubezere–Jaunciems–Talsi reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 6414 maršruta Talsi–Sabile reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 6416 maršruta Talsi–Sabile–Abavciems–Talsi reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 7944 maršruta Rīga–Talsi–Dundaga–Kolka reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 7945 maršruta Rīga–Talsi–Vandzene–Kolka reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00,

• nr. 7951 maršruta Rīga–Talsi reisi no plkst. 15.00 līdz plkst. 20.00.

Sestdien, 20. jūlijā iespējami aizkavējumi Kuldīgas un Aizputes apkārtnē šādiem reģionālo autobusu maršrutiem:

• nr. 5212 maršruta Kuldīga–Pūces–Vilgāle–Kuldīga reisi no plkst. 06.00 līdz plkst. 14.00,

• nr. 6307 maršruta Kuldīga–Basi–Vārpa reisi no plkst. 06.00 līdz plkst. 14.00,

• nr. 6801 maršruta Liepāja–Vecpils–Aizpute reisi no plkst. 09.00 līdz plkst. 20.00.

Svētdien, 21. jūlijā iespējami aizkavējumi Priekules apkārtnē reģionālo autobusu maršruta nr. 6905 Liepāja–Kalēti–Priekule reisi no plkst. 06.30 līdz plkst. 14.30.

No 18. līdz 21.jūlijam Latvijas teritorijā no Rīgas līdz Liepājai norisināsies FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) Tet Rally Latvia. Sacensību sarīkošanas vajadzībām veiktas izmaiņas vispārējā satiksmes organizācijā. Plašāka informācija par FIA pasaules rallija čempionāta (WRC) posmu Latvijā atrodama interneta mājaslapā www.lvrally.com.