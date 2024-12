“Lietot to prot tikai kaut kādi indiāņi, kas tai pilsētā ir dzimuši…” Timrots kritizē Rīgas sabiedriskā transporta sistēmu Ieteikt







“Sabiedriskais transports var iet viss kaut kā un viss kaut kur, bet lietot to prot tikai kaut kādi indiāņi, kas tai pilsētā ir dzimuši pie tā autobusa vai tramvaja,” tādas pārdomas par “Rīgas satiksmi” un sabiedriskā transporta organizēšanu galvaspilsētā TV24 raidījumā “Rīga gatava?” pauda režisors un satiksmes drošības eksperts Pauls Timrots.

Reklāma Reklāma

Timrots uzsvēra, ka galvaspilsētā Rīgā esot grūti saprast, kā “aizbraukt no viena punkta uz otru”, ja tu pirmo reizi esi ieradies Rīgā, piemēram, no Valkas. “Nu, tev vajag tikt no Sarkandaugavas uz Iļģuciemu. Tagad pamēģini, kurā mājaslapā, kurā aplikācijā ir rakstīts pieturu saraksts un kaut kāds paskaidojums, kā man pārlekt no viena uz otru? Un tas transports iet tikai no centra šādi – saulītē…” žestikulējot rādīja Timrots TV24 raidījumā.

Viņaprāt, kaut kur apkārt apbraukt esot diezgan sarežģīti. Līdz ar to Timrots uzsvēra, ka ir svarīgi padomāt, vai šo Rīgas sabiedrisko transportu var lietot kāds cits, kurš atbraucis uz Rīgu ciemos no reģiona vai ārvalstīm. “Lai viņš var saprast, kur tas mūsu sasodītais tramvajs brauc un kā tas savienojas ar autobusu?! Tur vēl ir milzīgs darbs darāms,” uzsvēra režisors un satiksmes drošības eksperts.

“Iebrauc Londonā, nospied pogu un tev Google parādīs, cikos iet kāds metro un kur kāds autobuss,” kā piemēru labai praksei sabiedriskā transporta organizēšanā minēja Timrots TV24 raidījumā “Rīga gatava?”. “Mums tur vēl ir pilnīgs purvs! Mums to spēj lietot tikai vietējais zinātājs, kurš dzīvo pie tās pieturas visu mūžu,” norādīja Timrots.

Pilnu TV24 raidījumu “Rīga gatava?” variet skatīties video šeit: