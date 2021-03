Foto: Unsplash.com

Lietota auto iegāde no Vācijas: soli pa solim







Pedanta attieksme, kvalitatīvi ceļi, milzīga izvēle un vietējo iedzīvotāju turīgums, kā rezultātā automašīna netiek nobraukta līdz pēdējam – šie tiek minēti kā būtiski iemesli, lai automašīnu iegādātos Vācijā.

Tomēr, kā ikviena lietota auto gadījumā, pirms pirkuma veikšanas jābūt uzmanīgam, un auto iegāde no Vācijas pieprasa ievērot vairākas būtiskas nianses, lai pēcāk nevajadzētu kost pirkstos. Par tām lasi raksta turpinājumā!

Kāds ir automašīnas iegādes process Vācijā?

Auto pirkšana Vācijā, ka jau jebkurā valstī, saistās ar zināmu birokrātiju. Pirmkārt, nepieciešams apmeklēt Vācijas automobiļu reģistrācijas biroju (Zulassungsstelle), kurā automašīna tiek pārrakstīta, kā arī tai noņem numura zīmes un to vietā uzliek pagaidu (tranzīta) zīmes.

Turpat tiek iedoti nepieciešamie dokumenti, ar kuriem jāvēršas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Papildus minētajam, nepieciešams iegādāties apdrošināšanu, kā arī iziet automašīnas tehnisko apskati (ja tā jau nav izieta).

Ērtāks variants, protams, ir automašīnas transportēšana uz Latviju un tās reģistrācija Latvijā; tādējādi arī nevajadzēs uztraukties par to, cik maksā auto reģistrācija no Vācijas. Šādu pakalpojumu iespējams pasūtīt pie vairākiem Latvijas uzņēmumiem, un vienus no labākajiem nosacījumiem piedāvā BRC Autocentrs.

Kā, iegādājoties auto Vācijā, izvairīties no krāpniekiem?

Lai gan tiek uzskatīts, ka lietoti un mazlietoti auto no Vācijas teju vienmēr ir lieliskā stāvoklī, tas nemaina faktu, ka arī šajā valstī automašīnu tirgotāji mēdz rīkoties negodprātīgi. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, pirmkārt rūpīgi jāiepazīstas ar konkrēto automašīnu.

Pirmais solis, kas jāveic – jāizpēta sludinājuma fotogrāfijas un apraksts. Uzmanību ieteicams pievērst gan ierastajām detaļām (rūsas klātbūtnei, virsbūves kvalitātei, krāsu atšķirībām), gan citiem aspektiem.

Foto: Freepik.com

Daudz priekšā var pateikt automašīnas salons. Ja odometra rādījums norāda uz to, ka automašīna ir izmantota maz, arī salonam vajadzētu būt mazlietotam.

Ja sēdekļi, stūre un citas salona komponentes ir ievērojami padzīvojušas, bet odometra rādījums – neliels, pastāv ļoti liela varbūtība, ka tas ir attīts.

Vēl salona fotogrāfijās un video, ja tāds pieejams, uzmanība jāpievērš tam, vai salonā nav redzami mitruma radīti pleķi. Šādas automašīnas, visticamāk, ir cietušas plūdos, tāpēc tām labāk mest līkumu – visbiežāk cietis ir ne tikai salons, kas pastāvīgi būs mitrs, radot dažādas neērtības (aizsvīduši logi, pelējums), bet arī elektronika.

Kā pārbaudīt auto, kas atrodas citā valstī?

Kā jau noskaidrojām, vismaz daļēji auto stāvokli iespējams noskaidrot, ieskatoties automašīnas sludinājuma aprakstā un pievienotajos fotoattēlos. Ja pārdevējs ir nopietns, viņam nebūs problēmu izveidot automašīnas video tūri.

Papildus šīm darbībām, daudz informācijas par automašīnu spēj sniegt VIN koda pārbaude.VIN numurs ir unikāls kods, un pieejamas daudz un dažādas datubāzes, kurās, ievadot konkrētā auto VIN numuru, var atrast daudzveidīgu informāciju par automašīnu (tehniskos datus, nobraukumu, avāriju vēsturi un fotogrāfijas, kā arī daudz ko citu).

Foto: Freepik.com

Tomēr, lai būtu drošs, ka tev tiek iedots īstais VIN numurs, vislabāk to palūgt konkrētajam auto nofilmēt. Pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka pārdevējs jau atradis konkrētajai automašīnai līdzīgu modeli, taču ar daudz labāku vēsturi, un tev iedos neīsto VIN kodu.

Ņem vērā – VIN koda pārbaude praktiski vienmēr ir par maksu, tāpēc salīdzini vairāku platformu piedāvājumus un aplūko, kāda informācija tev tiks sniegta.

Drošākie sludinājumu portāli, kuros automašīnu meklēt

Automašīnu tirgus Vācijā ir neiedomājami plašs, tāpēc svarīgi saprast, kura no visām platformām ir piemērota, lai tajā meklētu automašīnas.

Neapstrīdams līderis šajā lauciņā ir mobile.de, kas darbojas jau kopš 1996. gada un automašīnu pārdevējiem izvirza vairākus nosacījumus, kas samazina iespēju uzķerties un krāpniekiem.

Būtisks faktors – BRC Autocentrs jau daudzu gadu garumā ir mobile.de oficiālais sadarbības partneris, piedāvājot auto piegādāt un veikt visas pārējās nepieciešamās procedūras, automašīnu izvēloties šajā platformā.

Kāpēc automašīnas iegādi Vācijā uzticēt BRC Autocentram?

Ikvienu uzdevumu vislabāk izpildīs konkrētās jomas profesionālis, un automašīnu iegādei Vācijā, kā arī citās Eiropas valstīs BRC Autocentrs spēj nodrošināt augstvērtīgus rezultātus. Sākotnēji varētu šķist, ka pašam uzņemties visu formalitāšu kārtošanu taču ir lētāk, nekā šo uzdevumu uzticēt starpniekam. Tomēr šajā aspektā ir vairākas būtiskas nianses.

Foto: Pixabay.com

Iedomāsimies situāciju – tu atliec savus līdzekļus lidmašīnas biļetēm, viesnīcai un taksim, lai jau tajā pašā dienā apskatītu automašīnu. Pirmkārt, šie izdevumi jau sastādīs vairākus simtus eiro. Otrkārt, Vācijā visai būtiska ir valodas barjera, kā rezultātā tev garām var paslīdēt ļoti svarīga informācija vai nosacījumi.

Treškārt, tu, visticamāk, neesi iepazinis visus Vācijā esošos birokrātijas līkločus.Ceturtkārt, ja ar auto tirdzniecību nenodarbojies ikdienā, pastāv liela iespēja, ka vairākas būtiskas nianses un defektus vari nepamanīt. Ņemot vērā visu iepriekšminēto, auto iegādi no Vācijas labāk uzticēt profesionālim.

Vai arī tevi uzrunājusi kāda automašīna no mobile.de? Šādā gadījumā BRC Autocentra pakalpojumi tev var lieti noderēt. Šis uzņēmums ir mobile.de Latvijā oficiālais sadarbības partneris jau vairākus gadus, piedāvājot transportlīdzekļu pārbaudi un transportēšanu, tehniskās apskates iziešanu, dokumentu sakārtošanu, piemērotākā līzinga atrašanu un galu galā – arī garantiju. Izmanto šo pakalpojumu arī tu – tas ir patiešām ērti!