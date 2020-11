Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 1109 cilvēki; 11 miruši





Papildināts plkst.15.36.

Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1109 cilvēkiem un reģistrēti 11 jauni nāves gadījumi ar vīrusa izraisīto slimību Covid-19, otrdien paziņojusi Veselības ministrija.

Mirušo skaitā ir arī jaunākais slimības upuris kopš pandēmijas sākuma – Kauņas apriņķī miris cilvēks vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem. Vēl desmit cilvēki vecuma grupās no 50 līdz 99 gadiem miruši Kauņas, Panevēžas un Telšu apriņķī, visiem bijušas arī citas slimības.

Inficēšanās ar šo vīrusu valstī diagnosticēta kopumā 26 841 cilvēkam, bet atveseļošanās apstiprināta 5962 cilvēkiem.

Aizvadītajā diennaktī veiktas 12 762 analīzes, līdz ar to pozitīvi bijuši 8,7% testu. Pavisam Lietuvā veiktas 1 119 422 analīzes.

Vīrusa izraisītā slimība Covid-19 Lietuvā prasījusi pavisam 221 cilvēka dzīvību, bet vēl 74 ar šo vīrusu inficētajiem nāves cēlonis bijis cits.

Lietuvas slimnīcās pašlaik ārstējas 846 Covid-19 pacienti, 75 no viņiem atrodas reanimācijas nodaļās, 50 pacientiem nepieciešama plaušu mākslīgā ventilācija, bet 445 cilvēku ārstēšanā tiek izmantotas skābekļa maskas, liecina Veselības ministrijas dati.

No gandrīz 15 600 slimnīcās esošajām gultasvietām pašlaik aizņemtas vairāk nekā 8400, bet no 588 esošajām reanimācijas gultasvietām aizņemtas 319. No 540 gultām ar plaušu mākslīgo ventilāciju aizņemtas 178, no aptuveni 5800 gultām ar skābekļa padevi aizņemtas apmēram 1600.

Lielā jaunatklāto gadījumu skaita dēļ inficēšanās apstākļu analīze pagaidām veikta tikai par nelielu daļu no tiem, jo sistēma gan uzrāda inficēto cilvēku deklarētās dzīvesvietas, bet nav zināms, vai viņi inficējušies attiecīgajā apriņķī.

Noskaidrots, ka inficēšanās saistīta galvenokārt ar slimības perēkļiem slimnīcās un poliklīnikās, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, kā arī nodarbinātības dienestā un kādā baznīcā.

Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra (NVSC) pārstāve Daiva Razmuviene paudusi bažas par vīrusa izplatīšanos mediķu vidū – diennakts laikā inficēšanās konstatēta vairāk nekā 50 medicīnas darbiniekiem un kopš novembra sākuma inficējušies 723 mediķi, kamēr visā pagājušajā mēnesī – 724.

Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra datiem, 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju 10.novembrī Lietuvā ir 553,7. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem šis rādītājs ir 529,89.