Vai garantijai jāsaglabā preces iepakojums?

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Vai preces garantija ir spēkā, ja nav saglabāts tās iepakojums?” – jautā Laima P.

Kas īsti ir garantija?

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Sanita Gertmane uzsver – ir būtiski saprast vārdu “garantija” pareizi. Likums nosaka, ka līdz ar preces vai pakalpojuma iegādāšanos tiek iegūtas tiesības divu gadu laikā no pirkuma izdarīšanas dienas pieteikt pārdevējam pretenzijas par neatbilstību līguma noteikumiem. Šādas tiesības ir neatkarīgi no tā, vai pārdevējs par to informē vai ne.

Savukārt garantija likuma izpratnē ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstīgu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Ja pārdevējs lieto vārdu “garantija”, var uzskatīt, ka tiek apsolīts kaut kas papildus jau iegūtajām tiesībām. To var uzskatīt par tādu kā bonusu. Šajā gadījumā komersants gan var noteikt kādus papildu nosacījumus, kas jāievēro, lai šis bonuss būtu spēkā. Piemēram, noteikt – lai garantija būtu spēkā, saglabājams preces iepakojums. Taču tam jābūt skaidri uzrakstītam garantijas līgumā.

Likums neparedz saglabāt iepakojumu

Var būt situācija, kad šī papildu garantija, ko piešķir komersants, ir, piemēram, tikai 6 mēneši, taču ļoti svarīgi saprast, ka tā neizslēdz pircēja tiesības divu gadu laikā pēc preces vai pakalpojuma iegādes pieteikt pretenzijas. Tiesa, tad jāsaglabā darījumu apliecinošs dokuments – pirkuma čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums.

“Attiecībā uz šīm divu gadu garantētajām tiesībām normatīvajos aktos nav minēta prasība, ka būtu jāsaglabā preces iepakojums. Protams, var būt preces, kurās iepakojums ir ļoti svarīgs elements, gandrīz vai kā preces sastāvdaļa. Tādā gadījumā, protams, komersants var iebilst. Taču kopumā šāda prasība netiek paredzēta, un cilvēks arī gadījumā, ja preces iepakojums nav saglabāts, var vērsties pie komersanta un pieteikt pretenziju,” stāsta PTAC pārstāve. Tas gan neattiecas uz 14 dienu atgriešanas iespēju, iegādājoties preces internetā. Ja attālināti iegādāta prece neder vai nepatīk, to var divu nedēļu laikā atgriezt komersantam, taču tad gan precei jābūt sākotnējā iepakojumā un nelietotai.