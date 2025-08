Foto: Valsts policija

Likumsargi Krāslavas novadā aiztur organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus







Jūlija beigās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas Krāslavas novadā aizturēja organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus – 1989., 1997. un 2003. gadā dzimušus vīriešus, kuri saistīti ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti. Likumsargi kopumā izņēma 699 600 cigarešu ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.

2025. gada 21. jūlijā, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīgu apriti, Krāslavas novada Indras pagastā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, sadarbojoties ar Valsts robežsardzes amatpersonām aizturēja trīs organizētas noziedzīgas grupas dalībniekus. Likumsargi, veicot apvidus teritorijas apskati, atrada un izņēma 699 600 gabalu cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.

Jānorāda, ka Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas vērsās tiesā ar ierosinājumu piemērot personām ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli – apcietinājumu. Tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu – 1989. un 1997. gadā dzimušajiem vīriešiem.

Saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas, par muitošanai pakļauto preču vai citu vērtību ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvešanu no tās, apejot muitas kontroli vai noslēpjot tās no šādas kontroles, vai nedeklarējot, vai izmantojot viltotus muitas vai citus dokumentus, vai citādā nelikumīgā veidā (kontrabanda), ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa, vai par kontrabandu, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šāda noziedzīga nodarījuma pastrādāšanu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.