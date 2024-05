Lingebērziņš par tūrismu Latvijā: Mums par labu spēlē tas, ka Rietumeiropā atgriežas tūristu pūļi Ieteikt







“Ja skatās uz tādu Eiropas patērētāju – tūristu – noskaņojumu, lai cik briesmīgi tas nebūtu, mums zināmā mērā ir iestājies pieradums pie tā, ka Eiropā ir karš. Tā ir tāda jauna realitāte. Un cilvēki ceļo,” tā savu komentāru iesāka biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns Ēriks Lingebērziņš TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par aktualitātēm tūrisma nozarē Latvijā un pasaulē.

“Tūristu kopējā ceļošanas intensitāte ir ar pieaugošu tendenci. Pēc pandēmijas laikā kombinācijā ar hibrīdrežīmu strādāšanai, kam tas ir iespējams, protams, ir aktualitāte, kas joprojām ir, un tā pozitīvā veidā ietekmē tūristu. ANO Tūrisma organizācija ir izteikusi prognozi, ka šogad kopējais starptautisko tūristu skaits pasaulē pārsniegs 2019.gada rādītājus. Bet līdz pat februārim, par ko mums ir pēdējie statistikas dati par ārvalstu tūristu skaitu Latvijā, tie rāda, ka no tāda Eiropas Savienības skatījuma Latvija joprojām ir valsts, kurā atgūšanās notiek vislēnāk,” atzina Lingebērziņš.

Kāpēc tā? Tūrisma nozarē pieļauj, ka tas ir saistīts ar to, ka Latvijas valsts īstenotajām mārketinga aktivitātēm faktiski neesot finansējuma šim gadam, zināja teikt eksperts.

“Tas ir lēmums, kas tiek atlikts no nedēļas uz nedēļu. Un, iespējams, arī tas, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir bez sava vadītāja, spēlē savu lomu, kas mums to atkopšanos bremzē. Neskatoties uz to, mums ir labi un draudzīgi kaimiņi, kas īsteno dažādas mārketinga aktivitātes, kas piesaista uzmanību Baltijai kā reģionam, un tā tūrisma plūsma reģionā būs,” sacīja biznesa augstskolas “Turība” Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāns Lingebērziņš TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā par tūrisma nozari.

“Liels bonuss” esot arī tas, ka Rīgas lidosta vasaras sezonā ir savienota ar vairāk nekā 100 galamērķiem Eiropā. “Mums kaut kādā mērā par labu spēlē arī tas, ka Rietumeiropā atgriežas tūristu pūļi. Cilvēki meklē iespēju izvairīties no lielām masām. Dienvideiropā ir karstuma viļņi, kas visdrīzāk būs arī šajā gadā. Un liekot šo visu kopā, es domāju, ka tad mums būs laba tūrisma vasaras sezona,” cerību pilns pauda Lingebēziņš.