Līvānu novada pašvaldība iegūst titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019”

Noslēdzies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotais konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”. 2019. gada 16. decembrī svinīgā pasākumā Latvijas Mākslas akadēmijā paziņoti konkursa rezultāti. Galveno balvu un titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” ieguvusi Līvānu novada pašvaldība, savukārt titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” plānošanas reģionu pašvaldību grupā ieguvušas Ludzas, Iecavas, Grobiņas, Ādažu un Smiltenes novadu pašvaldības.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Pateicamies visām pašvaldībām par viņu pūlēm veidot novadu ģimenēm draudzīgu. Dalība konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” ir lieliska iespēja arī iedzīvotājiem novērtēt pašvaldības centienus un tās darbu, parādot virzienu, uz kuru tiekties nākotnē. Arī šogad pašvaldības spēja pārsteigt konkursa vērtēšanas komisiju, pierādot, ka ģimenēm draudzīgas ir tās pašvaldības, kurās vietējā kopiena ir ieinteresēta dzīvot labāk, un to pierāda iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības veiksmīga sadarbība, kāda tā ir Līvānu novadā. Paldies par lielisko sniegumu un mērķtiecīgu virzīšanos Latvijas iedzīvotāju izaugsmes un labklājības labā!”.

Šogad konkurss noritēja jau trešo gadu pēc kārtas. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pašvaldības konkurēja sadalījumā pa plānošanas reģioniem, līdz ar to laureātu skaits, tāpat kā balvu fonds 2019. gada konkursam, krietni pieauga, sasniedzot 132 000 eiro, neieskaitot lieldrauga un atbalstītāju ieguldījumu. Konkurss norisinājās trīs kārtās. Lielāku punktu skaitu varēja saņemt tās pašvaldības, kas aizpildīja pieteikuma anketu un aktīvi piedalījās konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursā tika vērtētas visas Latvijas pašvaldības, to salīdzināšanai tika ņemta vērā gan pieejamā informācija par pašvaldībām, gan to iesniegtā informācija – statistikas dati, demogrāfiskie rādītāji, pakalpojumu skaits un atbalsts, ko pašvaldības sniedz ģimenēm ar bērniem, kā arī iedzīvotāju balsojuma rezultāti, kuri atspoguļoja arī balsotāju viedokli par pašvaldībām. Otrajā kārtā tika 25 pašvaldības, trešajā kārtā 10 pašvaldības. Tās konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja klātienē, lai personīgi pārliecinātos par pašvaldību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Katrai no pašvaldībām bija iespēja izcelt labākos piemērus, kā tās spēj piesaistīt novadam iedzīvotājus, uzlabot tiem dzīves kvalitāti, piedāvāt atbalstu dažādās dzīves jomās un situācijās. Šā gada uzvarētāju titulu ieguvušās pašvaldības ir labs piemērs, kā rūpēties par ģimenēm, sākot no brīža, kad tiek noslēgta laulība un piedzimst bērniņš.

Šā gada konkursa laureāti un iegūtās naudas balvas

Līvānu novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019” (naudas balva 25 000 EUR)

Ādažu novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību grupā (naudas balva 15 000 EUR)

Iecavas novada pašvaldība –

“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību grupā (naudas balva 15 000 EUR)

Ludzas novada pašvaldība –

“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Latgales plānošanas reģiona pašvaldību grupā (naudas balva 15 000 EUR)

Grobiņas novada pašvaldība –

“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību grupā (naudas balva 15 000 EUR)

Smiltenes novada pašvaldība –

“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību grupā (naudas balva 15 000 EUR)











Līvānu novada pašvaldība iegūst titulu “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2019”

Citas nominācijas un naudas balvas:

Ventspils pilsētas pašvaldībai diploms “Par plašāko piedāvājumu ģimenēm kultūrā un zinātnē, pieejamību modernākajām IT” (6000 EUR)

Stopiņu novada pašvaldībai diploms “Par piederības sajūtas veicināšanu novadā” (6000 EUR)

Krustpils novada pašvaldībai diploms “Par pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai” (6000 EUR)

Cēsu novada pašvaldībai diploms “Par atbalstošu sadarbību ar ģimeņu organizācijām” (6000 EUR)

Bauskas novada pašvaldībai diploms “Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” (3000 EUR)

Baldones novada pašvaldībai diploms “Par aktīvāko iedzīvotāju balsojumu Rīgas plānošanas reģionā” (3000 EUR)

Priekuļu novada pašvaldībai diploms “Par pašvaldības iniciatīvu un iesaisti konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”” (2000 EUR)

Piešķirtā naudas balva pašvaldībām būs jāizmanto ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai ģimenēm ar bērniem piemērotas vides veidošanai 2020. gadā.

Lieldrauga specbalva

Konkursa lieldrauga tirdzniecības centra “Alfa” specbalvu – naudas balvu 1500 eiro vērtībā – saņēma Vecumnieku novada pašvaldība trīs novada daudzbērnu ģimeņu labklājības veicināšanai. Simpātijas balva iegūta par pašvaldības centieniem sadarboties un atbalstīt daudzbērnu ģimenes.

Konkursa atbalstītāju balvas

Plašākā pakomāta tīkla nodrošinātāja Baltijā “Omniva” motivācijas balvu – 100 sūtījumus ar 99% atlaižu kodu – ieguva Rēzeknes pilsētas pašvaldība par aktīvu līdzdalību konkursa informatīvajā kampaņā un ieinteresētību iedzīvotāju balsojuma un novērtējuma rezultātu iegūšanā.

CSDD Rīgas Motormuzejs uzdāvināja 25 Olaines novada ģimenēm ielūgumus uz aizraujošo motoru pasauli.

Žurnāla “Mammām un Tētiem. Zīdainis” abonementu saņēma visi Grobiņas novadā 2020. gadā dzimušo bērnu vecāki no Latvijas vecāku organizācijas “mammamuntetiem.lv”.

Mīlētākais saldumu zīmols “Laima” 16. decembra pasākumā sagatavoja pārsteigumu bērniem, dāvinot 70 saldumu paciņas.

Ciblas novada pašvaldība ieguva bērnu rotaļu laukumu izgatavotāja SIA “Jūrmalas Mežaparki” dāvanu – atsperšūpoles.

Konkursa informatīvie atbalstītāji: “Atsaucīgo māmiņu forums”, Latvijas vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv”. Facebook konkursu izspēlēs balvas nodrošināja: mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs “TELE2” un ģimenes uzņēmums “ViKrEm”.

Pasākuma ierakstu varēs skatīties TV24 25.decembrī plkst. 17:00, kā arī 26. decembrī plkst. 22:30 un 28.decembrī plkst. 12:00.

Vairāk informācijas par konkursu: www.vietagimenei.lv.