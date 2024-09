LIZDA vadītāja Vanaga par algām: “Joprojām ir daļa pedagogu, kuri dzīvo trauksmē” Ieteikt







“Joprojām kā katru gadu pedagogi savu reālo, precīzo algu un slodzi uzzina oktobra vidū,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” teica Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga, apspriežot aktualitātes izglītības jomā, tostarp pedagogu algu jautājumu.

“Mēs ļoti ceram, ka jaunais finansēšanas modelis beidzot to atrisinās! Un joprojām ir daļa pedagogu, kuri dzīvo trauksmē, jo daļa no viņiem diemžēl izjutīs algas pazeminājumu no šā gada septembra, jo jau iepriekšējās valdības un iepriekšējās ministres laikā ir pieņemti vieni Ministru Kabineta noteikumi, pret kuriem mēs pat piketējām pie Saeimas, kur saknē ir nepareizi iestrādāta metodika, kas soda pedagogu ar algas samazinājumu par apstākļiem, ko viņš nevar ietekmēt – tas ir bērnu skaits uz pedagogu,” uzsvēra LIZDA vadītāja Vanaga TV24 raidījumā.

Vanaga atzina, ka saistībā ar pedagogu atalgojumu un slodzēm šobrīd LIZDA “juristei ir, ko turēt”, lai risinātu jautājumus, kas ir būtiski pedagogiem. “Šobrīd, protams, vēl daudzi ir pozitīvās emocijās par satikšanās mirkļiem mācību gada sākumā! Bet ir arī problēmu deva,” neslēpa LIZDA vadītāja intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

