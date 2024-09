“Šī reforma prasa lielus līdzekļus!” Agita Zariņa-Stūre par skolu reformu Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu TOP” viesojās Agita Zariņa-Stūre, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja no “Jaunās vienotības”, kur tika runāts par to, vai kompensācijas pedagogiem atrisinās to trūkumu reģionos.

“Šobrīd uzticot pašvaldībām rūpi par skolu tīklu, par saimniecību, kas tām būs, katra pašvaldība ir ieinteresēta, lai ir šie pedagogi,” stāsta Zariņa-Stūre, “piemēram, arī kādu skolu reorganizējot, lai var dabūt to fizikas skolotāju. Un pašvaldībām bija tā vēlme, ka viņas var samaksāt ceļu, piemēram, ja tam cilvēkam ģimene ir vienā vietā, bet darbs otrā, arī dzīvokli noīrēt, bet likumā tas nebija atļauts.”

Vaicāta, vai iznāk tā, ka šāda bonusu piešķiršana pedogagiem pašvaldībām ir liegta, politiķe skaidroja, ka tas ir nesakārtots jautājums.

“Juristi saka, ka to tā nevar. Un līdz ar to tas šobrīd ir jānokārto. Ja kāda pašvaldība grib atbalstīt un dabūt sev pedagogu un kaut kādā veidā arī to saimniecisko dzīvi viņam atvieglot, tad tas ir jāsakārto Saeimā likumu kārtībā, lai pašvaldība var to darīt,” problēmas risinājumu ieskicē Zariņa-Stūre.

Sarunas turpinājumā raidījuma vadītājs Ansis Bogustovs viešņai uzdeva jautājumu par to, vai šobrīd aktuālās reģionālā un skolu reformas, kuras ievieš, lai samzinātu pašvaldību tēriņus izglītībai, ir guvušas cerēto rezultātu, un ir ietaupījums.

Zariņa-Stūre skaidroja, ka tādā gadījumā ir divi skatījumi – pašvaldības un valsts. Viņa norādīja, ka no pašvaldības puses izteikties, visticamāk, var tikai katra pašvaldība indivduāli, pārzinādama savas ēkas, siltuma rēķinus, un citus aspektus.

Bet par valsts skatījumu politiķe atzina, ka izdevumi ir lieli: “Te jāsaka, ka jebkuru reformu, kuru gribam ieviest, tad ietaupījums ir nosacīts. Gluži otrādi – liekot citus akcentus, kas mums ir kvalitāte, kas mums ir katrs skolēns, atbalsta personāls…līdz ar to šī reforma prasa lielus līdzekļus.”

“Bet, kur tad mēs ieguldīsim, ja ne savos bērnos?” noslēgumā retoriski piemetināja Zariņa-Stūre.