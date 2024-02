LMT prezidents par Krievijas aktivitātēm pierobežā: “Sakaru esamība vai neesamība – tas arī zināmā mērā ir brīdinājums” Ieteikt







“Protams, Krievija mēģina dažādas metodes, bet arī šī izplatība mobilajiem sakariem pat 700 MHz frekvencē nav pārāk liela, nav pārāk tālu, tas var būt līdz desmit kilometriem, ja, kā saka, uzgriež lielu jaudu var arī tālāk, bet katrā ziņā ar to nevar noslāpēt visā Igaunijas teritorijā,” tā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” komentēja Latvijas telekomunikāciju uzņēmuma “LMT” prezidents un ekonomikas doktors Juris Binde, diskutējot par izskanējušo ziņu, ka Krievija pie Igaunijas robežas ir uzbūvējusi simtiem jaunu mobilo sakaru torņu, un nesen Pleskavas apgabalā netālu no robežas tika atslēgts ātrgaitas internets un tagad varas iestādes šajā reģionā vēlas slāpēt visu Igaunijas operatoru signālus.

“Tātad ir iespējamas kaut kādas darbības šajā pierobežā. Bet nu atkal, – tie frekvenču diapazoni ir diezgan daudz, un skatīsiemies,” tā par Krievijas aktivitātēm Igaunijas pierobežā norādīja Binde.

Vai Latvijā uzņēmumā “LMT” šādas aktivitātes no Krievijas puses mūsu pierobežā un aiz robežas ir manītas vai nav? Uz šo jautājumu Binde atteica: “Kaut kādas aktivitātes jau notiek visu laiku. Pirms gadiem parādījās traucējumi Kurzemes piekrastē, kur mēs identificējām atsevišķās frekvencēs. Un tie bija no Krievijas korvetes, kas sagadīšanās pēc atradās tieši Baltijas jūrā – netālu no Latvijas krasta. Tā ka tādas lietas notiek, bet jāsaka, ka sakaru esamība vai neesamība, tas arī zināmā mērā ir brīdinājums.”

Tīri tādā taktiskā līmenī, ja kaut kādā vietā pretinieks ir pēkšņi absolūti ievēro tā saucamo radio klusēšanu – nav pilnīgi nekādu sakaru, tad “tā jau ir zīme, ka tajā pusē kaut kas tiek gatavots,” atzina “LMT” prezidents. “Sakaru esamība vai neesamība arī ir zināma indikācija,” vērsa uzmanību Binde TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum”, diskutējot par Krievijas aktivitātēm Igaunijas pierobežā.

Jau vēstīts, ka Krievija pie Igaunijas robežas ir uzbūvējusi simtiem jaunu mobilo sakaru torņu, nesen Pleskavas apgabalā netālu no robežas tika atslēgts ātrgaitas internets un tagad varas iestādes šajā reģionā vēlas slāpēt visu Igaunijas operatoru signālus, vēsta laikraksts “Postimees”.

Kā pieļāvis Igaunijas Aizsardzības spēku komandieris ģenerālis Martins Herems, Krievija iejaucas mobilo sakaru darbībā Igaunijas teritorijā, jo gatavojas konfliktam ar NATO. Herems apliecināja, ka 2023.gadā Baltijas valstīs palielinājās satelītu navigācijas sistēmu darbības traucējumi.

Turklāt pēdējo mēnešu laikā šīs darbības ir īpaši pastiprinājušās, un tas ir reģistrēts no Somijas līdz Polijai un no turienes līdz Melnās jūras reģionam.

