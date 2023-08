Michailas Fridmanas

Londona atļāvusi Frīdmenam un Avenam tērēt no iesaldētajiem kontiem







Deutsche Welle

Lielbritānijas varas iestādes pieļāvušas izņēmumus sankcijām pret Krievijas miljardieriem, ļaujot no iesaldētajiem kontiem iztērēt simtiem tūkstošu eiro, raksta NYT.

Apvienotās Karalistes varas iestādes ir atļāvušas sankcijām pakļautajiem Krievijas miljardieriem tērēt simtiem tūkstošu dolāru no iesaldētajiem kontiem, tostarp apkalpojošajam personālam.

Atsaucoties uz vārdā nenosauktiem sarunu biedriem un dokumentiem, par to ceturtdien, 27. jūlijā, ziņo The New York Times. Saskaņā ar NYT teikto, izņēmumi no soda pasākumiem tika izdoti īpašu licenču veidā, kas uzņēmējiem ļāva izmantot daļu no iesaldētajiem līdzekļiem. Dažos gadījumos Krievijas miljardieriem ir atļauts tērēt vairāk nekā miljonu dolāru gadā.

Jo īpaši Alfa-Bank līdzdibinātājs Mihails Frīdmans 2022. gadā saņēma licenci 19 darbinieku apkalpojošā personāla, tostarp šoferu, personīgo pavāru un apkopēju, uzturēšanai. Kalpu uzturēšana desmit mēnešu garumā Frīdmenam izmaksāja 300 tūkstošus mārciņu (apmēram 350 tūkstošus eiro). Vēl 7000 mārciņu (apmēram 8000 eiro) mēnesī Frīdmenam bija atļauts tērēt savas ģimenes pamatvajadzībām, raksta NYT.

Apvienotā Karaliste saņem 1000 atbrīvojuma pieteikumu Frīdmena bijušajam partnerim Petram Avenam Apvienotās Karalistes iestādes ir apstiprinājušas ikmēneša pabalstu 60 000 mārciņu (70 000 eiro) apmērā. No šīs summas aptuveni 50 tūkstoši eiro nonākuši finanšu vadītāja Avena apsardzes firmai, pret kuru uzsākta izmeklēšana saistībā ar iespējamo palīdzību uzņēmējam, izvairoties no sodu.

Kā atzīmēja NYT, nav skaidrs, kāda veida pārbaudes Apvienotās Karalistes valdība veica pirms šo izdevumu apstiprināšanas. Kopumā kopš Krievijas Federācijas kara sākuma pret Ukrainu 2022.gadā karalistes varas iestādes saņēmušas aptuveni tūkstoti pieteikumu licenču izsniegšanai, raksta laikraksts. Līdz 2022. gada beigām Lielbritānijas valdība bija apstiprinājusi 82 ​​no tiem, un daudzi joprojām tiek pārskatīti.

Apvienotās Karalistes Valsts kases pārstāvis atteicās komentēt konkrētus gadījumus, taču sacīja, ka licences tika izsniegtas, lai veiktu maksājumus “pamatvajadzību apmierināšanai”, un tās “stingri uzrauga”. Pret Mihailu Frīdmanu un Petru Avenu Apvienotās Karalistes un ES sankcijas nonāca 2022. gada februārī, neilgi pēc tam, kad Krievijas karaspēks iebruka Ukrainā. Uzņēmēji ierobežojumus cenšas apstrīdēt tiesā.