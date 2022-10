Hersona. Foto. EPA/STRINGER

Sprādzieni Kijivā. (Brīdinām, ka attēlos ir nepatīkami skati) Krievija nopietni izskata iespēju atkāpties no Hersonas, secinājis Lielbritānijas izlūkdienests, analizējot augstu Krievijas pārstāvju pēdējā laika publiskos izteikumus.

Pirms divām dienām Krievijas armijas Ukrainas kara grupējuma komandieris Sergejs Surovikins Krievijas medijiem atzina, ka Hersonas rajonā izveidojusies saspringta situācija, un atbalstīja okupantu pārvaldes plānus par mierīgo iedzīvotāju evakuāciju.

Britu izlūkdienesta jaunākā ziņojuma autori atzīst, ka Surovikina paziņojums ir “visai neparasts”.

“Tas, visticamāk, norāda uz to, ka Krievijas varasiestādes nopietni izskata iespēju izvest būtisku sava karaspēka daļu no rajona uz rietumiem no Dņepras upes,” tikts ziņojumā.

Kā norāda ziņojuma autori, galvenais uzdevums ir pārcelšanās pār Dņepru. Tā kā visiem tiltiem nodarīti ievērojami postījumi, Krievija, visticamāk, lielā mērā paļausies uz pagaidu pontontiltu, kas uzbūvēts netālu no Hersonas, kā arī pontonu pārceltuvēm, kas turpina darboties vairākās vietās.