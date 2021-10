Foto: Evija Trifanova/LETA

Ļoti svarīgi esot neļauties panikai. Kā Ārstu biedrības izteikto Pavļuta demisijas pieprasījumu vērtē premjers?







Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) izteikto veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) demisijas pieprasījumu vērtē kā “nopietnu signālu”.

Kariņš šorīt LTV “Rīta panorāmā” sacīja, ka vakar izplatītajā paziņojumā “sadzird LĀB neapmierinātību”, tāpēc viņš tikšoties ar biedrības pārstāvjiem, lai saprastu, kā šāds viedoklis veidojies un kādu viņi redz izeju no situācijas. Tikšanos tikšot mēģināts noorganizēt jau šodien.

“Es to uztveru par diezgan nopietnu signālu,” izteicās politiķis, paužot viedokli, ka šī esot “pavisam cita veida neapmierinātība”, kas atšķiroties no citkārt no nozaru organizācijām nākošās kritikas, jo paustas bažas par to, kā Veselības ministrija sadarbojas ar savu nozari, tāpēc Kariņš to uztverot nopietni un runāšot ar biedrību.

Pēc Kariņa vārdiem, šajā situācijā esot jābūt diezgan uzmanīgiem un ļoti svarīgi esot neļauties panikai, bet gan jāatrod veids, kā iet cauri krīzei.

Pēc valdības vadītāja vārdiem, normālos apstākļos tam būtu jābūt ministram, kurš tiek ar šādu situāciju galā, bet, ja nozare saka, ka tas nenotiek, tad iesaistīšoties viņš kā premjers.

Runājot par mediķu mobilizācijas plānu, neilgi pēc kura ieceres izziņošanas tika izplatīts LĀB paziņojums, Kariņš sacīja, ka no Veselības ministrijas puses konkrēts plāns vēl nav “nolikts uz galda”. Ja tas vēl nav izstrādāts, tad tā gan ir diezgan liela problēma, piebilda politiķis.

Taujāts, vai ir apmierināts ar Pavļuta darbu veselības ministra amatā, Kariņš tieši neatbildēja, intervijas laikā nesniedzot vērtējumu, vai demisijas pieprasījumus būtu noraidāms vai atbalstāms. Es šobrīd koncentrējos uz darāmo darbu, paziņoja Kariņš.

Kopumā Kariņš nesaredz krīzi paša vadītajā valdībā, jo līdzīga situācija un viedokļu atšķirības starp koalīcijas partneriem valdībā esot jau kopš tās izveidošanas.

Kā ziņots, LĀB pieprasa veselības ministra Pavļuta demisiju, pārmetot viņam “Veselības ministrijas (VM) ilgstoši pieļautās kļūdas krīzes vadībā un plānoto mediķu mobilizācijas izsludināšanu”.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja LĀB valdes loceklis Kārlis Rācenis, LĀB valdes balsojums “bijis vienbalsīgs”, jo neviens nav balsojis pret. LĀB viceprezidents Roberts Fūrmanis līdzīgi norādīja, ka lēmums pieņemts ar valdes vairākuma atbalstu.

LĀB aicina valdības vadītāju nekavējoties pārskatīt krīzes vadību valstī un lēmumu pieņemšanā iesaistīt veselības nozares profesionālās organizācijas un ekspertus.

LĀB pauž visas mediķu sabiedrības sašutumu par veselības ministra Pavļuta un VM neprofesionālo pieeju Covid-19 radītās krīzes risināšanā. Tāpēc biedrība atkārtoti uzsver, ka tālāk nav pieļaujama situācija, ka visa atbildība par valdības un VM kļūdainajiem vai savlaicīgi nepieņemtajiem lēmumiem tiek novelta uz veselības aprūpē strādājošajiem, “kuru viedoklis ir klaji ignorēts divus gadus”.

Arī par VM ieceri jau novembrī izsludināt mediķu mobilizāciju veselības nozare uzzināja šodien no masu medijiem, norādīts mediķu organizācijas paziņojumā.

Biedrība pieprasa, lai VM un veselības ministrs “pārstāj graut Latvijas veselības aprūpes sistēmu”, un uzņemas atbildību par vakcinācijas procesa organizācijas kļūdām. “Jānorāda arī uz to, ka kopš 2021. gada jūlija VM nav apstiprinājusi pacientu prioritizēšanas vadlīnijas, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi. Šis svarīgais uzdevums ir novilcināts un vadlīniju neesamība rada vēl lielāku apgrūtinājumu Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistīto mediķu darbā,” pauž organizācijas pārstāvji.

LĀB arī uzskata, ka pašlaik VM ar paziņojumu par mobilizāciju rada nevajadzīgu trauksmi iedzīvotāju un arī mediķu vidū, lai gan kopš 2020.gada pavasara nav uzrunāts vairums no speciālistiem, kuri brīvprātīgi pieteicās strādāt ar Covid-19 pacientiem. Pirms mobilizācijas sākšanas ir jāveic mērķtiecīga resursu plānošana, kā arī Covid-19 pacientu ārstēšanā iesaistīto mediķu apmācība. Tāpat nav plāna par to, kur mobilizētie speciālisti tiks nosūtīti, kritiski izsakās ārsti.

Vakcinācija ir svarīgākais Covid-19 profilakses līdzeklis, kura organizēšanai paredzētie līdzekļi ir iztērēti bez reālas atdeves no ieguldījumiem, norāda LĀB. Mediķi pauž, ka sākotnēji ģimenes ārstu darbs esot noniecināts, bet tagad kolēģi tiek vainoti visās ar vakcināciju saistītās problēmās.

“Tāpat tā vietā, lai risinātu veselības aprūpē strādājošo darbinieku atalgojuma jautājumu, valdība visā nopietnībā diskutē par ārvalstu speciālistu piesaisti, kas vēl vairāk demotivē esošo, uz izdegšanas sliekšņa strādājošo, personālu,” pausts paziņojumā.