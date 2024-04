LU profesors: Republikāņu radikālais spārns pieprasa, lai likumdošanas aktam par Ukrainu tiktu pievienots pielikums, kas ir saistīts ar ASV un Meksikas robežas aizsardzību Ieteikt







“Republikāņu vairākuma līderis Džonsons ir paziņojis, ka šodien sākās balsojums par trīs likumprojektiem. Tie trīs likumprojekti ir par militāro palīdzību Izraēlai, par militāro palīdzību Ukrainai, par militāro palīdzību Taivānai un tā dēvētā drošības pakete,” TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro Latvijas Universitātes (LU) profesors Ojārs Skudra.

Drošības pakete ietver iespējamos iesaldēto Krievijai piederošo finansiālo un citu resursu izmantošanu, lai finansētu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai.

Balsošana par palīdzības sniegšanu Ukrainai varētu notikt piektdien 19.aprīlī. “Bet republikāņu radikālais trampistu spārns pārstāvju palātā pieprasa, lai likumdošanas aktam par Ukrainu tiktu pievienots īpašs pielikums, kas ir saistīts ar ASV un Meksikas robežas aizsardzību.”

Ojārs Skudra skaidro, ka tā ir problēma, par kuru vismaz pusgadu vai pat vairāk republikāņi un demokrāti kongresā diskutē. Ir grūti pateikt vai tas notiks: “Es pieļauju, ja tiks mēģināts bloķēt Ukrainas palīdzības likumdošanas akta pieņemšanu, saistot to ar robežjautājumu, jo Džonsons ir noņēmis no dienaskārtības. Bet tam nepiekrīt viņa konkurenti, kuri draud ar viņa atstādināšanu no amata.”

Pozitīvais šajā gadījumā ir tas, ka nonākot līdz balsošanai un šīs likumdošanas paketes, kā vienu paketi kopā iesniedz senātam, tad senāts nākamnedēļ varētu par to nobalsot, skaidro LU profesors Ojārs Skudra.