LU rektors Muižnieks: “Mākslīgais intelekts novedīs pie tā, ka meistara roka kļūs nozīmīgāka, nekā tas ir bijis līdz šim”

TV24 raidījumā “Preses klubs”, apspriežot mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu dzīvē, to starp izglītībā un darba vidē, tika uzdots jautājums – vai tagad izglītība ir jāmaina “kategoriski un dziļi”? Uz to Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks atbildēja, sakot, ka “izglītība jau visu laiku mainās”.

“Ne jau no kompjūtera sākās visi brīnumi! Sākās, kad burtus iemācījās rakstīt, pēc tam, kad grāmatas iemācījās drukāt, tad viss aizgāja…Šī ir tā saucamā izglītības eksternalizācija, kad tev aizvien mazāk vajag, nu, to ko mēs iepriekš pieminam, ka vairs nav tas meistars, kas tevi iemācīs filozofēt vai medīt,” sacīja Muižnieks. Un tieši tagad “viņš aiziet pa to spirāli un atgriežas pie tiem sākumiem,” piebilda viņš.

“Mākslīgais intelekts, ak dievs, viņš jau, pirmkārt, var pārredzēt labāk un vairāk to, kas viņam ir iedots, – ne jau viņš pats kaut ko tur izgudro vai kā. Varbūt ar laiku būs, ka viņš sāks kaut ko darīt pats jau no sevis, un tad sāks varbūt evolucionēt pavisam citā veidā,” pieļāva Muižnieks “Preses klubā” diskutējot par mākslīgo intelektu.

Pēc Muižnieka domām, mākslīgais intelekts novedīs pie tā, ka tieši tas “sistemātiskums un meistara roka vai meistara skāriens kļūs nozīmīgāks, nekā tas ir bijis līdz šim iepriekš”, jo tagad tā sistēma kļūst neregulētāka, brīvāka – uz visām pusēm iespējama. LU rektors minēja piemēru, sakot, ka var paņemt vienu mācību kursu no viena avota, citu – no otra, tad visus kursus salikt kopā, kas galu galā uztaisa “tādu putru galvā”…

Muižnieks “Preses klubā” pieminēja Mihaila Zoščenko stāstu par gudro sunīti. “Tas visu prata rēķināt un dzeju skaitīt, bet, kad nu ieraudzīja, ka garām brauc mašīna, vienalga skrēja pakaļ, rēja un koda riepās! Tas ir arī šeit – mēs varam visu kaut ko iemācīties, visu kaut ko zināt, būt gudri un neko nesaprast,” tā savu skatījumu uz mākslīgo intelektu rezumēja LU rektors Muižnieks.

