Lukašenko negaidīti tikās ar Putinu rezidencē, kuru Krievijas līderis darba sarunām izmanto reti 0
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko piektdien negaidīti devās uz Krieviju, kur Valdajā tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Par vizīti sabiedrība uzzināja tikai vairākas stundas vēlāk, kad tikšanās jau bija sākusies vai pat tuvojās noslēgumam.
Par Lukašenko braucienu pēcpusdienā paziņoja Baltkrievijas prezidenta preses dienests kanālā “Pool Pervogo”, informējot, ka abiem līderiem notikušas individuālas sarunas.
Publicētajā video redzama Lukašenko ierašanās Krievijā. Atvērtās informācijas pētnieki (OSINT) pieļauj, ka filmēšanas vieta ir Hotilovo-2 lidlauks Tveras apgabalā, kas atrodas netālu no Valdajas.
Jau agrāk piektdien Krievijas sociālajos tīklos parādījās ziņas par satiksmes ierobežojumiem Valdajas apkārtnē. Lietotāji vēstīja, ka drošības apsvērumu dēļ slēgti vairāki ceļi, tostarp atsevišķi posmi uz automaģistrāles M-11.
Vēlāk Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs apstiprināja, ka tikšanās patiešām notikusi.
Valdajas rezidenci Vladimirs Putins oficiālām darba tikšanām izmanto salīdzinoši reti, tāpēc Lukašenko vizīte tieši šajā vietā piesaistījusi pastiprinātu uzmanību. Oficiāli plašāka informācija par abu līderu sarunu saturu pagaidām nav sniegta.
Vizīte notika dienu pēc Lukašenko tikšanās ar Krievijas vēstnieku Baltkrievijā Borisu Grizlovu. Tās laikā Baltkrievijas līderis pauda, ka Minskai nav intereses tikt ierautai karā Ukrainā.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ukraina naktī uz sestdienu devusi raķešu triecienu bruņojuma rūpnīcai Krievijas pilsētā Volgogradā, ziņo ukraiņu “Telegram” kanāli “Exilenova+” un “Supernova+”.
Trieciens dots ar tālās darbības raķetēm “F-5 Flamingo”.
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs apstiprināja, ka sestdienas naktī Volgogradā notika Ukrainas raķešu uzbrukums, kura rezultātā tika bojāts rūpniecības uzņēmums.
Ukrainas uzņēmuma “Fire Point” vadītājs Deniss Štilermans paziņoja, ka Volgogradai veikts trieciens ar spārnotajām raķetēm “Flamingo”.
Vietējie iedzīvotāji publicē kadrus, kuros redzamas eksplozijas un raķešu trāpījumi dažos objektos.
Šis jau ir otrais zināmais uzbrukums Krievijas aizsardzības rūpnīcām pēdējo dažu dienu laikā. 22. jūnijā Ukrainas raķetes trāpīja Voroņežā, kur tika sagrauta pusvadītāju ierīču rūpnīca, un pieci cilvēki gāja bojā.