Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/Alexander NEMENOV / AFP

“Vanagi” Krievijā pieprasa Putinam kodoltriecienu Ukrainai, vēsta “Reuters” 0

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LA.LV
22:39, 26. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas tā dēvētie “vanagi” pieprasa paaugstināt eskalācijas līmeni karā pret Ukrainu, reaģējot uz triecieniem Krievijas teritorijā.

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Krievijā stingrās līnijas piekritēji sākuši aicināt diktatoru Vladimiru Putinu atteikties no sarunām un saasināt konfliktu, tostarp pielietot kodolieročus, vēsta “Reuters”.

Kara atbalstītāji Krievijā ir ļoti vīlušies par panākumu trūkumu frontē un arvien biežākiem Ukrainas dronu uzlidojumiem Krievijas aizmugurei. Turklāt sabrukušas viņu cerības, ka ASV prezidents Donalds Tramps piespiedīs Kijivu kapitulēt.

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Rezultātā Krievijā arvien skaļāk izskan balsis, kas pieprasa sākt karot “pa īstam” un pat izmantot pret Ukrainu taktiskos kodolieročus.

“Arvien asākā retorika atspoguļo pieaugošo satraukumu par Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu mērogu un sekām,” teikts publikācijā.

Zīmīgs bijis arī tā dēvētā “pareizticīgā oligarha” Konstantīna Malofejeva paziņojums.

“Kam vēl jānotiek, lai mēs sāktu īstu karu? Karš nozīmē uzvaru par jebkuru cenu… Kāpēc mēs neizmantojam kodolieročus, kurus mūsu senči izstrādāja un uzkrāja ar visas nācijas spēku tieši šim mērķim?” viņš paziņoja pēc dronu uzlidojuma Maskavai.

Izskan arī aicinājumi sākt Ukrainas pilsētu paklājveida bombardēšanu un pilnībā iznīcināt Ukrainu kā valsti.

Jāatzīmē, ka Kremlis Ukrainai vairākkārt draudējis ar “atriebes triecieniem”, kas praksē gan maz atšķīrušies no ierastajām apšaudēm. Šķiet, Krievijai nav resursu eskalācijas līmeņa paaugstināšanai, bet kodoltriecienam Kremlis nav gatavs, savā blogā raksta žurnālists Maikls Naki.

“Pēc katra jauna Ukrainas panākuma šajā karā zetnieki aicina varu ‘sākt karot pa īstam’, amatpersonas saka: ‘Mēs vēl neko neesam sākuši’… Kāpēc gan daudzi – gan tādas amatpersonas kā Lavrovs, gan dažāda veida kara korespondenti, gan parastie pilsoņi – ir pārliecināti, ka Krievijai ir kādi trumpji piedurknē, kurus tā šo četrarpus gadu laikā tā arī nav izvilkusi?” raksta Naki.

“Patiesībā Kremlis karo uz savu iespēju robežas, nekādu trumpju vienkārši nav. Un visas šīs slapjās fantāzijas par ‘nu tagad gan sāksim’ nepiepildīsies nevis Putina politiskās neizlēmības dēļ, bet tāpēc, ka nav nekādu slepenu pazemes armiju vai neticamu brīnumieroču,” viņš norādīja.

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