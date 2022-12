Mājas siltināšana – kādas ir iespējas?

Foto: freepik.com

Katrs mājokļa siltināšanas veids nodrošina savas priekšrocības energoefektivitātei, kaitēkļu kontrolei, trokšņa samazināšanai un videi draudzīgai dzīvošanai. Domājot par to, svarīgi atcerēties – viena izvēle nebūs piemērota visiem. Kādas siltināšanas iespējas pieejamas, un kā izdarīt pareizo izvēli, ņemot vērā dažādus faktorus? Par to – rakstā!

Četri izplatītākie mājokļa siltināšanas veidi ir izsmidzināmās putas, stikla šķiedra, celuloze un minerālvate.

Piemērotākā siltumizolācijas materiāla izvēle ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram:

klimata un atrašanās vietas;

budžeta;

mājokļa uzbūves un tipa.

Ņemot vērā, ka apstākļi un iespējas, kā arī pieejamie materiāli, ir dažādi – ir vērts izprast to atšķirības. Lai Tev palīdzētu, esam sagatavojuši svarīgāko informāciju par katru no materiāliem, iekļaujot arī priekšrocības un trūkumus.

1. Izsmidzināmās putas

Vienkāršākais risinājums mājas siltināšanai ir izsmidzināmās putas – uz ķīmiskām vielām balstīta izolācija, kas tiek uzklāta ar īpaša smidzinātāja palīdzību. Izsmidzināmo putu spēja iekļūt šaurās vietās padara to par labāko izvēli auksta klimata apstākļos.

Plusi:

augsta R vērtība, kas norāda, cik labi materiāls novērš siltuma zudumus;

laba ūdens izturība;

izturīgs pret pelējumu;

izturīgs pret kukaiņiem;

piemērots gan jaunākām, gan vecākām mājām.

Ir arī negatīvie aspekti – pašam šādu siltumizolācijas materiāla uzklāšanu veikt ir gandrīz neiespējami. Tāpat šis risinājums ir dārgāks.

2. Stikla vate

Šī ir izplatītākā izolācija mājās, kas sastāv no īpaši smalkām stikla šķiedrām, kas tiek savienotas, veidojot biezus, garus materiāla ruļļus. Tā ir viena no izdevīgākajām mājokļa siltināšanas opcijām. Ar stikla vati tiek veikta mājas siltināšana no iekšpuses – ruļļi tiek attīti, stikla šķiedras plāksnes iestrādātas sienās, jumta konstrukcijā.

Plusi:

īpaši piemērots siltuma pārneses samazināšanai;

ugunsizturīgs materiāls;

māju īpašnieki paši var veikt izolāciju, ja ir priekšzināšanas;

ātra, vienkārša uzstādīšana;

pieņemama cena.

Mīnuss ir tāds, ka stikla šķiedra var būt bīstama, ja ar to rīkojas nepareizi vai to ieelpo. Tāpat tās ir mazāk efektīvas nekā izsmidzināmās putas auksta klimata apstākļos.

Attēls: Freepik.com, kues1

3. Celulozes izolācija – ekovate

Siltināšana, izmantojot celulozes šķiedras jeb tautā saukto ekovati, ir ekoloģisks un dabai draudzīgs risinājums.

Plusi:

viegli lietojama, lai aizpildītu arī grūti aizsniedzamas vietas, spraugas, stūrus sienās un bēniņos;

laba cena;

atbaida kukaiņus un kaitēkļus;

absorbē trokšņus.

Tomēr jāņem vērā arī trūkumi – šāda mājas siltināšana ar celulozi paaugstina pelējuma risku. Tā ilgi žūst, ja uzsūc mitrumu, un var laika gaitā nosēsties, veidojot siltuma tiltus, kas spēj pārnest karstu un aukstu gaisu.

4. Minerālvate

Minerālvate ir slavena ar augstāku R vērtību nekā stikla šķiedra, un tas ir augsta blīvuma izolācijas materiāls ar būtiskām priekšrocībām, nodrošinot trokšņu slāpēšanu. Ar šādu materiālu var tikt veikta mājas siltināšana no ārpuses.

Attēls: Pixabay.com, RachelW1

Plusi:

bieži izgatavots no 30% pārstrādātu materiālu;

trīs reizes pārsniedz stikla šķiedras blīvumu, bloķējot troksni;

izcila ugunsizturība;

neļauj tai absorbēt mitrumu, kas var izraisīt pelējumu.

Jārēķinās, ka šāda mājas siltināšana būs dārgāka nekā, piemēram, ar stikla šķiedru. Tāpat arī uzstādīšana var būt sarežģīta, tāpēc, iespējams, nāksies lūgt palīdzību profesionāļiem.

