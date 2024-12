Ukrainā sākta raķešdrona “Paļanicja” sērijveida ražošana, trešdien paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs.

Ministrs pavēstīja, ka Ukrainas jaunuzņēmums veiksmīgi īstenojis “Paļanicja” projektu un jaunais ierocis, pateicoties Aizsardzības ministrijas atbalstam, jau nodots sērijveida ražošanā. “Tas ir spilgts piemērs tam, kā valsts un privātais sektors apvienojas, lai sasniegtu kopīgu mērķi,” noradīja Umerovs.

Šā gada 24.augustā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par Ukrainas jaunā ieroča – raķešdrona “Paļanicja” – pirmo un veiksmīgo izmēģinājumu kaujā. Prezidents neatklāja visas jaunā ieroča īpašības, bet uzsvēra, ka “Paljanicja” ir daudz ātrāks par tālās darbības rādiusa droniem un daudz jaudīgāks.

Ukrainas digitālās pārveides ministrs Mihailo Fjodorovs vēlāk atklāja, ka “Paļanicja” izmaksas nepārsniedz miljonu dolāru. Saskaņā ar ziņu aģentūras AP datiem raķešdrona darbības rādiuss ir līdz 700 kilometriem, kas ļauj tai sasniegt vismaz 20 Krievijas lidlaukus.

Atbalstot Ukrainu karā ar Krieviju, Lietuva ir piešķīrusi desmit miljonus eiro “Paļanicja” ražošanai.

Paļanicja ir tradicionāla ukraiņu kviešu maize. Fonētiski sarežģītais vārds “Paļanicja” tiek lietots kā savdabīgs tests, lai pārbaudītu cittautiešu prasmi runāt ukrainiski. Krievijas iebrukuma laikā šis vārds tiek izmantots, lai atklātu gūstā saņemtos Krievijas karavīrus, kas izliekas par ukraiņiem, taču šo vārdu izrunā nepareizi.

Ukraine's defense industry has achieved a milestone with the new "Palianytsia" long-range missile-drone entering serial production, writes Defense Minister Umerov.

Domestically produced Palianytsia, with a range of 600-700 km, allows Ukraine to conduct precision strikes deep… pic.twitter.com/jK3WWn5PAX

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 4, 2024