"Maksa pacelta par teju 249%!" "Tet" skaidro izmaiņas elektrības apkalpošanas maksā

Foto:LETA/LA.LV kolāža

Kur vien skaties, cenas aug un aug! Pavisam nesen “Tet” saviem klientiem paziņoja, ka no 1.maija pieaugs elektrības Dinamiskā tarifa plāna apkalpošanas maksa. Lai noskaidrotu izmaiņu iemeslus, sazinājāmies ar “Tet” pārstāvjiem, kuri skaidroja situāciju un sniedza atbildes uz būtiskiem jautājumiem.

Reaģējot uz izmaiņām, kāds iedzīvotājs sociālajos tīklos rakstīja: “TET malači, šādi vajag naudu pelnīt valsts uzņēmumam. Paceļot apkalpošanas maksu par teju 249%! It kā sīkums, iepriekšējā cena 0,0041 EUR, bet kopā salecās no visiem iekasējot!”

Foto: Ekrānuzņēmums no “Tet” paziņojuma

Kāpēc šādas izmaiņas? Kā norāda “Tet” pārstāvji, izmaiņas apkalpošanas maksā “saistāmas ar pieaugušajām izmaksām pakalpojuma uzturēšanā un nodrošināšanā elektroenerģijas nozarē. Piemēram, šogad notiks pāreja uz 15 minūšu tirdzniecības intervālu, kam nepieciešams pielāgot sistēmas, kas apstrādā gan AS “Sadales tīkls”, gan NordPool datus.

Papildu izmaksas saistāmas ar valsts atbalsta noteikumu ieviešanu “Tet” sistēmā, ko nosaka Ministra kabineta noteikumi (Ministra kabineta noteikumi par energoapgādes izmaksu valsts atbalstam), kā arī ar pēdējiem grozījumiem Elektroenerģijas tirdzniecības noteikumos, kas nosaka izmaiņas elektroenerģijas tirgus darbības principos utt.

Jau iepriekš izmaiņas veiktas jaunu pakalpojumu nodrošināšanā un administrēšanā, tajā skaitā Neto norēķinu sistēmas un Aizsargātā lietotāja atbalsta ieviešanā, kā arī AS “Sadales tīkla” datu platformas nomaiņu.”

Tiekam informēti, ka klienti tiek individuāli iepazīstināti ar izmaiņām – cilvēkiem tiek izskaidrots kas un kāpēc.

Kā zināms, elektroenerģijas lietotājiem “Tet” piedāvājumā ir iespēja izvēlēties arī kādu no vēl diviem fiksētas cenas tarifu plāniem, taču apkalpošanas maksas pieaugums skar tikai Dinamiskā plāna klientus.

Piedāvājumā vēl ir “Stabilais tarifu plāns (bez apkalpošanas maksas) mazam un vidējam elektroenerģijas patēriņam un Stabilais+ tarifu plāns (ar ikmēneša apkalpošanas maksu), kas izdevīgāks klientiem ar lielāku elektroenerģijas patēriņu. Katrs individuāli atkarībā no saviem ikdienas elektroenerģijas lietošanas paradumiem un vajadzībām var izvēlēties sev piemērotāko.”

Kā informē “Tet” pārstāvji: “Apkalpošanas maksas pieaugums par katru patērēto kwh skar tikai Dinamiskā jeb biržas tarifa plāna lietotājus, bet vienlaikus vēlamies vērst uzmanību, ka pakalpojumam nav ikmēneša abonēšanas maksas un minimālā lietošanas termiņa. Tajā pašā laikā vēlamies uzsvērt, ka “Tet” kopš elektrības pakalpojuma ieviešanas ne reizi nav mainījis Dinamiskā tarifa plāna apkalpošanas maksu.”

Tiek uzsvērts, ka, neskatoties uz plānotajām izmaiņām, cilvēkiem tāpat ikmēneša rēķina summa būs izdevīgāka, salīdzinot ar lielākajiem konkurentiem.

“Atšķirībā no lielākajiem konkurentiem “Tet” biržas tarifam nepiemēro ikmēneša abonēšanas maksu. Līdz ar to arī pēc plānotajām izmaiņām vairumam “Tet” Dinamiskā tarifa lietotāju ikmēneša rēķina summa būs izdevīgākā, salīdzinot to ar “biržas” tarifu kopējām izmaksām pie citiem operatoriem.”

Uz jautājumu, vai ir plānotas vēl kādas izmaiņas tuvākajā nākotnē, “Tet” informē: “Pašlaik esošajiem klientiem pakalpojumu cenas paliek nemainīgas.”