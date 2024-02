Maksimovs: “Labāk šajā gadījumā maksāt par to, lai ukraiņi karo un uzvar, nekā pēc dažiem gadiem mēs to darīsim paši” Ieteikt







“Mēs visi maksājam par karu, kā nodokļu maksātāji, kā uzņēmēji,” saka Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Viņš min, ka šo jautājumu var formulēt arī savādāk: “Vai jūs esat gatavi maksāt šādā veidā, finansējot un atbalstot Ukrainu. Vai pēc diviem vai trijiem gadiem jūs darīsiet to savā teritorijā?”

Maksimovs TV24 raidījumā “Preses klubs” skaidro, ka arī privāti sazinoties ar Krievijas iedzīvotājiem, ir skaidrs:

“Krievija šobrīd uzkrāj militāro tehniku un resursus. Izsludinās vispārējo mobilizāciju un viņi dosies uz kurieni? Diez vai uz Portugāli.”

“Tāpēc šobrīd, jā mums iet slikti, bet labāk, manuprāt, šajā gadījumā maksāt par to, lai ukraiņi karo un uzvar, nekā pēc dažiem gadiem mēs to darīsim paši,” uzskata Balvu novada domes priekšsēdētājs.

Viņa viedoklim pievienojas arī Saeimas deputāte Ingrīda Circene: “Ja kādam ir šaubas, lai paskatās reportāžas no Ukrainas, ko nozīmē Krievijas iebrukums. Līdz ar to, es domāju, jebkurš no mums ir gatavs maksāt katru mēnesi savu daļu, lai saglabātu mieru.”

“Arī ukraiņi šobrīd karojot, no savas algas, ko tur viņi saņem, finansē, ziedo tieši armijas vajadzībām. Un karot ir dārgi. Protams, ir kas pelna uz kara rēķina, tie nav latvieši,” saka Sergejs Maksimovs.