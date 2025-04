Ilustratīvs attēls Foto-LETA

Maluzvejnieki “rosās” uz nebēdu; vides inspektoriem darba pilnas rokas Ieteikt







Otrdien, 29.aprīlī, Valsts vides dienesta (VVD) inspektori kopā ar sabiedriskajiem vides inspektoriem no “Vides aizsardzības asociācijas” Daugavā pie Staburaga notvēra divas personas, kuras nelikumīgi ķēra zivis ar tīklu, aģentūru LETA informēja VVD sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Jalinska.

Reklāma Reklāma

Personām lomā bija 47 kilogrami brekšu. Par notikušo sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi, bet zvejas rīki izņemti, informēja Jalinska.

Tajā pašā dienā pēc pirmā pārkāpuma konstatēšanas, braucot pa Daugavpils šoseju pie tilta pār Pērses upi, inspektori pamanīja divas personas, kuru rīcība liecināja par iespējamu nelikumīgu zivju ieguvi. Pieejot pie personām, tika konstatēts, ka ir sākta zivju tīkla ievietošana Pērses upē. Šoreiz zivis vēl nebija iegūtas, tomēr arī šajā gadījumā sāktas divas administratīvā pārkāpuma lietas.

Personām par minēto pārkāpumu izdarīšanu var tikt piemērots administratīvais sods līdz 700 eiro, kā arī var tikt pieprasīts atlīdzināt zivju resursiem nodarītos zaudējumus, nelikumīgi iegūstot zivis.

VVD vērš uzmanību, ka maijā turpinās atsevišķi ierobežojumi makšķerēšanai, kas attiecas uz noteiktām zivju sugām, zvejas rīkiem un ūdenstilpēm visā Latvijā.

Līdz 15.maijam aizliegts lomā paturēt salates (meža vimbas), bet līdz 31.maijam – zandartus. Savukārt līdz 31.maijam visā Latvijā aizliegta zveja ar zivju murdiem, bet līdz 15.jūnijam aizliegts zvejot jebkādas zivis visās ūdenstilpēs ar zivju tīkliem.

No 1.maija līdz 31.maijam noteikti šādi liegumi makšķerēt atsevišķās upēs un ezeru daļās, proti, Buļļupē visā garumā, Daugavā no ietekas Rīgas jūras līcī sešu kilometru posmā augšup pret straumi līdz bijušajam augstsprieguma pārvadam Rīgas pilsētas teritorijā, Loču kanālā visā garumā, Sarkandaugavā visā garumā.

Tāpat liegts makšķerēt Aiviekstē no Vesetas (jaunās gultnes) grīvas augšup pret straumi līdz Aiviekstes HES aizsprostam.

Saglabājas liegums, no 15.marta līdz 1.jūnijam, iebraukt Papes ezerā ar laivu, kas vienlaikus izslēdz makšķerēšanu no laivas.

Tāpat līdz 31.maijam turpinās noteiktais makšķerēšanas liegums atsevišķās vietās Lielupes upē un Lielupes baseina apgabalā: Lielupē no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām, Mēmelē no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā, Mūsā no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa, Slocenē (Pulkaine) starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru, Vecslocenē un Slocenē starp Slokas ezeru un Lielupi.

Reklāma Reklāma

Šogad mencu ieguve makšķerēšanā un zemūdens medībās Baltijas jūras piekrastes ūdeņos ir aizliegta. Makšķerēšanā nejauši noķertās mencas ir atbrīvojamas un atlaižamas jūrā, bet zemūdens medībās menca nedrīkst būt medību objekts. Savukārt lašu ieguvē, saskaņā ar Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, makšķerējot Baltijas jūrā šogad atļauts lomā paturēt tikai vienu no audzētavām izlaistu lasi ar nogrieztu taukspuru.

Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem var tikt piemērots naudas sods no 15 līdz 350 eiro.