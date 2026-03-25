Mamma izraidīta no veikala Rīgā, jo bērniem līdzi skrejriteņi. Kur tos atstāt – pie veikala durvīm? 0
Kāda rīdziniece ar saviem 3 un 6 gadus vecajiem bērniem kādā svētdienas rītā devusies uz veikalu iepirkties. Mazajiem ķipariem līdzi bijuši skrejriteņi, un tieši šis fakts, kā vēsta TV3 raidījums “Bez Tabu” sagādājis sievietei ārkārtīgi nepatīkamus mirkļus.
Lielākais no bērniem skrejriteni stūmis, bet mazākais braucis – ātrums gan bijis tik liels, kā kājām ejot, raidījumam skaidro sieviete, atklājot, ka pāredvēja bijusi ārkārtīgi neapmierināta un norādījusi, ka veikalā ar tādiem braukt nedrīkst.
Tiesa gan, uz veikala ieejas durvīm sieviete šādu aizligumu neesot manījusi.