Purvciemā no dzīvokļa loga šauj! Policija noskaidro mērķi, kas tiešām rada izbrīnu 18
Piektdien, 8. maija pēcpusdienā, Valsts policija saņēma izsaukumu no Purvciema mikrorajona iedzīvotājiem Rīgā, par to, ka manījuši personu, kura pa daudzdzīvokļu nama logu šāvusi uz savvaļas putniem, un viens putns, iespējams, gājis bojā, vēsta policija.
Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes likumsargi. Pie daudzdzīvokļu mājas tika atrasta mirusi vārna. Policisti no iedzīvotājiem noskaidroja dzīvokli, no kura šauts. Dzīvoklī policisti aizturēja 69 gadus vecu vīrieti un no viņa atsavināja ieroci, kas, visticamāk, ir mazkalibra pneimatiskā šautene. Savu rīcību vīrietis paskaidroja ar to, ka viņam traucējusi vārnu ķērkšana.
Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otrās daļas – par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. Kā to paredz kriminālprocesa kārtība, ir nozīmētas nepieciešamās ekspertīzes pierādījumu nostiprināšanai.
Vēršam uzmanību, ka šaušana uz putniem ir gan cietsirdīga, gan rada būtisku apdraudējumu iedzīvotājiem.
Aizdomās turētajam vīrietim uz izmeklēšanas laiku piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Piektdien, 8. maija pēcpusdienā, Valsts policija saņēma izsaukumu no Purvciema mikrorajona iedzīvotājiem Rīgā, par to, ka manījuši personu, kura pa daudzdzīvokļu nama logu šāvusi uz savvaļas putniem 🐦⬛, un viens putns, iespējams, gājis bojā. Policisti, ierodoties notikuma vietā,…
— Valsts policija (@Valsts_policija) May 11, 2026