Foto: Paula Čurkste/LETA

“Dabūsi p***ī, cūka!” Valsts policisti lielā reibumā Jelgavā draud nogalināt vietējo iedzīvotāju 13

8:41, 19. marts 2026
Jelgavnieks Raitis saskāries ar ļoti biedējošu situāciju – nakts laikā manāmi apreibušu viņu telefonzvanos traucē vairāki vietējie policisti, šķietami cenšoties iebiedēt un izvilināt informāciju, ziņo raidījums “Bez Tabu”.

Kokteilis
19. marts satricinās piecas zodiaka zīmes – kas gaidāms?
“Tas lika pasmaidīt” – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu 7
Viņi turpinās… ASV izlūkdienesti atklāj Kremļa plānus karam Ukrainā
Lasīt citas ziņas
“Es jau gulēju, skatos zvana kaut kāds numurs. Pacēlu. Sākotnēji tur gāja trīsstāvīgi mātes vārdi – dabūsi p***ī, cūka! Sākumā nometu klausuli. Kad otrreiz bija zvans, teicu, ka man nav interesanti šāds anonīms zvans. Sākumā izmantoja citas personas datus, pēc tam teica – labi, es esmu Gatis Skrūzmanis,”

stāsta Raitis.

G. Skrūzmanis ir Valsts policists Jelgavā, bet Raitis – cietušais kādā kriminālprocesā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Meitiņ mīļo, manu mazo čirkamoniņ…” Liepājā traģiski mirušās jaunietes Evelīnas mamma izplūst emocijās
Krāpnieki kļuvuši viltīgāki: jauna metode, ar kuru bankas konts būs tukšs vienā acumirklī
Panika Lielbritānijā: cilvēki masveidā meklē aizsardzību pret nāvējošu infekciju

Nākamās sarunas laikā, kas bija videozvans, un kuru Raitis ierakstīja, viņš fonā dzirdējis vēl kādu pazīstamu balsi, čukstam priekšā, kas jāsaka. Tas bijis lietas procesa virzītājs Kristiāns Grudulis, kurš ik pa laikam parādījies arī kadrā. Sarunas laikā policisti neslēpj, ka viņiem ir pieejama arī Raita adrese, kurā viņi draud ierasties nedraudzīgā vizītē.

Tāpat aizkadrā arī policists Sandijs Bečis. Bečis savulaik nepamatoti aizturēja Raiti un, iespējams, glābjot sev zināmu personu, kādu vietējo uzņēmēju, safabricēja pret Raiti kriminālprocesu. Vēlāk gan pierādījās, ka Raitis notikušajā bija cietušais, ko persona, kuru policists centās pasargāt, atzinusi, un nu pret viņu ir sankcijas. Savukārt policistam Bečim draud nepatikšanas par negodprātīgu policista darbu. Viņš ir ieinteresēts uzzināt vairāk un ietekmēt, un tieši pēc Beča norādēm visā krāšņumā video zvanā izpaudās Skrūzmanis, raidījumam atklāj Raitis.

“Bez Tabu” izvedās telefoniski uzrunāt vienu no policistiem – G. Skrūzmani. Viņš gan, šķiet, ir aizmirsis vai nekad nav zinājis, ka policisti arī pēc darba laika nedrīkst noniecināt profesijas prestižu.

“Vai tad es kā policists stādījos priekšā? Nevienā vietā neteicu, ka esmu policists. Robert, jūs zvanāt audzināt mani? Likumsargu ētika paredz, ka nedrīkstam zvanīt pa telefonu? Kur ir problēma? Es vēlreiz saku – nestādījos priekšā kā policists.

Nesāku sarunu ar “sveiki! Šeit policists tāds, tāds. Ja es zvanītu no policijas numura, darba laikā. Kāpēc visu laiku mēģināt atrast kaut kādas mijiedarbības, ka esmu policists? Es zvanīju privāti. Privātu sarunu veicu, nepabrīdināja, ka tikšu filmēts un izlikts masu saziņas līdzekļos,” raidījumam skaidrojās vaininieks.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Indulis Blīgzna raidījumam “Bez Tabu” notikušo komentē, kā neētisku likumsargu rīcību. Saistībā ar notikušo sākta dienesta pārbaude. Paralēli sākts arī administratīvā pārkāpuma process.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Jelgavā noticis smags ceļu satiksmes negadījums – mikroautobusa vadītājs neizdzīvoja…
Jelgavu pārņem plūdi: trakākais var būt vēl tikai priekšā
Kas notiek ar upēm Jelgavā? Speciālisti prognozē, kad Lielupē būs augstākais ūdens līmenis
