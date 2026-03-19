"Dabūsi p***ī, cūka!" Valsts policisti lielā reibumā Jelgavā draud nogalināt vietējo iedzīvotāju
Jelgavnieks Raitis saskāries ar ļoti biedējošu situāciju – nakts laikā manāmi apreibušu viņu telefonzvanos traucē vairāki vietējie policisti, šķietami cenšoties iebiedēt un izvilināt informāciju, ziņo raidījums “Bez Tabu”.
stāsta Raitis.
G. Skrūzmanis ir Valsts policists Jelgavā, bet Raitis – cietušais kādā kriminālprocesā.
Nākamās sarunas laikā, kas bija videozvans, un kuru Raitis ierakstīja, viņš fonā dzirdējis vēl kādu pazīstamu balsi, čukstam priekšā, kas jāsaka. Tas bijis lietas procesa virzītājs Kristiāns Grudulis, kurš ik pa laikam parādījies arī kadrā. Sarunas laikā policisti neslēpj, ka viņiem ir pieejama arī Raita adrese, kurā viņi draud ierasties nedraudzīgā vizītē.
Tāpat aizkadrā arī policists Sandijs Bečis. Bečis savulaik nepamatoti aizturēja Raiti un, iespējams, glābjot sev zināmu personu, kādu vietējo uzņēmēju, safabricēja pret Raiti kriminālprocesu. Vēlāk gan pierādījās, ka Raitis notikušajā bija cietušais, ko persona, kuru policists centās pasargāt, atzinusi, un nu pret viņu ir sankcijas. Savukārt policistam Bečim draud nepatikšanas par negodprātīgu policista darbu. Viņš ir ieinteresēts uzzināt vairāk un ietekmēt, un tieši pēc Beča norādēm visā krāšņumā video zvanā izpaudās Skrūzmanis, raidījumam atklāj Raitis.
“Bez Tabu” izvedās telefoniski uzrunāt vienu no policistiem – G. Skrūzmani. Viņš gan, šķiet, ir aizmirsis vai nekad nav zinājis, ka policisti arī pēc darba laika nedrīkst noniecināt profesijas prestižu.
Nesāku sarunu ar “sveiki! Šeit policists tāds, tāds. Ja es zvanītu no policijas numura, darba laikā. Kāpēc visu laiku mēģināt atrast kaut kādas mijiedarbības, ka esmu policists? Es zvanīju privāti. Privātu sarunu veicu, nepabrīdināja, ka tikšu filmēts un izlikts masu saziņas līdzekļos,” raidījumam skaidrojās vaininieks.
