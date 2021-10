Ilustratīvs attēls. Sieviete protestē pret likumprojektu par tiesībām atlaist darbiniekus bez Covid-19 sertifikāta Foto: LETA

Pēdējā laikā iedzīvotāji ar sludinājumu starpniecību vairākkārt meklējuši iespēju “aplipināties” ar Covid-19, lai iegūtu pārslimošanas sertifikātu un izvairītos no vakcinēšanās, turklāt vienu no šādiem sludinājumiem kāda skolotāja ievietojusi laikrakstā “Bauskas Dzīve”, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.

LTV žurnālists, sākotnēji uzdodoties par Covid-19 slimnieku, sazinājās ar konkrētā sludinājuma autori, kura stādījās priekšā kā skolotāja Iveta. Viņa pauda gatavību tikties, lai pēc iespējas ātrāk vienotos par aplipināšanu.

“Mēs tiksimies un tad visu sarunāsim. Sākumā parādīsiet dokumentu, ka esat pozitīvs. Tad runāsim tālāk,” telefonsarunā sacīja sludinājuma autore, uzsverot, ka arī viņas kolēģes meklē iespēju šādā veidā saslimt, lai nebūtu jāvakcinējas, un ir gatavas par to maksāt naudu.

“Man kolēģītes arī meklē. Mēs esam vairākas skolotājas. Mēs esam bariņš, kurš nevakcinējas. Kā jūs zināt, 15.novembrī paliksim bez darba,” telefonsarunā skaidroja sieviete.

Jautāta, vai ir gatava tam, ka vīrusa izslimošana nav patīkama, sludinājuma autore atbildēja, ka zina to, bet viņai un kolēģēm “ar imunitāti viss ir kārtībā”. “Es domāju, ka mums tā pārslimošana būs pavisam viegla. Katrā ziņā mēs nebaidāmies no pārslimošanas. Mēs baidāmies no nepierādītas vakcīnas, kas nav kārtīgi izpētīta. Mēs no tā baidāmies. Jo mēs nezinām, kas notiks pēc pieciem, desmit gadiem, kāda mutācija sāksies no tās vakcīnas,” savus argumentus telefonsarunā klāstīja sludinājuma autore.

Žurnālistam atzīstoties, ka viņš nav Covid-19 slimnieks, sieviete neapjuka, bet atzina, ka par piedāvājumu trūkumu nevarot sūdzēties.

“Pusotrā dienā man bijuši no 20 līdz 30 zvani. Tūlīt arī ar vienu jātiekas,” apgalvoja sludinājuma ievietotāja.

Covid-19 slimnieki prasot vismaz 100 eiro par savu “pakalpojumu”. Tomēr sieviete gatava šķirties no lielākas summas, jo galvenais esot, lai kabatā ir sertifikāts par Covid-19 izslimošanu. Tad sešus mēnešus varēšot dzīvot mierīgi. Par laiku pēc mēnešiem sieviete vēl nedomājot, jo varbūt, ka tad viss būs mainījies – piemēram, valdība kritusi. Ja nekas nemainīsies, sieviete gatava atkārtot saslimšanu ar Covid-19.

Sieviete uzsver, ka valdība solīja brīvprātīgu vakcināciju, bet tagad situācija mainījusies.

Sludinājuma autore arī neslēpj, ka pirms tam mēģinājusi iegādāties viltus vakcinācijas sertifikātu, bet tas neesot izdevies, tādēļ tagad ķērusies pie šī plāna.

Sievietei esot 53 gadi, no kuriem 32 viņa nostrādājusi skolā un citu darbu meklēt nevēlas. Baušķeniece strādājot vairākās Rīgas mācību iestādes, bet šobrīd noformējusi slimības lapu. No skolas vadības savus plānus apzināti inficēties viņa slēpjot.

“Bauskas Dzīves” redaktore Anita Rozentāle apliecināja, ka sludinājums nav joks. To tiešām iesniegusi kāda novada skolotāja. Arī laikraksta redakcijā bijušas diskusijas – vai tiešām tādu tekstu drīkst publicēt. “Šajā tekstā likuma pārkāpumi netika saskatīti, bet, tālāk diskutējot, ļoti svarīgs jautājums – ko ar šādu tekstu iesniedzējs vēlas panākt, kāda ir viņa argumentācija. Atbilde no šīs skolotājas, sludinājuma iesniedzējas bija: gribu valdībai parādīt, cik tālu ir novesti skolotāji, uz ko viņi varētu būt gatavi, protestējot pret obligātu vakcināciju,” skaidroja “Bauskas Dzīves” redaktore.

Viņa uzsvēra, ka, saskaņā ar redakcijas nostāju, cilvēkiem ir jātic zinātnei un jāvakcinējas, nevis jāpakļaujas “dažādiem murgiem”. “Ir jāvakcinējas. Bet nevar tā gluži izlikties, ka nav citādi domājošo,” raidījumam sacīja laikraksta redaktore Rozentāle.

Ja vīrusa pircējus un nesatrauc atbildība par savu veselību, tad iespējams būs pamats satraukties par atbildību likuma priekšā.

Kā skaidroja Valsts policijas pārstāve Krista Andersone, šāda rīcība – indivīda vēlme inficēties ar vīrusu – ir sevis un citu indivīdu veselības un dzīvības apdraudoša, tā neatbilst nekādām pilsoniskās sabiedrības noteiktām uzvedības un ētikas normām, kas var novest līdz administratīvai un, iespējams, arī līdz kriminālatbildībai.

“Pirmkārt – jau satiekoties klātienē, labi zinot, ka viens no tikšanās dalībniekiem ir Covid-19 pozitīvs, abas puses pārkāpj epidemioloģiskās drošības noteikumus. Turklāt arī krimināllikums paredz atbildību par personas apzinātu inficēšanu ar bīstamu infekcijas slimības izraisītāju, ja tā rezultātā izraisītas smagas sekas. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai naudas sodu,” pastāstīja Valsts policijas pārstāve.

Kā ziņots, šajā Covid-19 vilnī vislielākie ierobežojumi skar cilvēkus, kuriem nav Covid-19 pārslimošanas vai potēšanās sertifikāta, – valdība lēma no 11.oktobra uz trim mēnešiem izsludināt ārkārtējo situāciju, kas Covid-19 pandēmijā ir jau trešā reize. Vienlaikus noteikti ierobežojumi ar mērķi palielināt Covid-19 vakcinācijas aptveri. Tostarp uzsvars likts uz darbu attālināti un pienākumu valsts un pašvaldības iestādēs strādājošajiem potēties pret Covid-19. Noteikti arī ierobežojumi tirdzniecībā, pakalpojumos, ēdināšanā, kā arī kultūras jomā.

Policija jau norādījusi, ka uzraudzīs noteikumu ievērošanu, kā arī uzsvērusi, ka vēlme apzināti inficēties ar Covid-19 ir neētiska un par to iespējama kriminālatbildība. To policijā norādīja, reaģējot uz sociālo tīklu grupu “Kafijas tase”, kur dalībnieki meklē Covid-19 slimniekus, lai no viņiem inficētos un tādējādi iegūtu pārslimošanas sertifikātu.

