Laikraksts "Bauskas dzīve" publicē sludinājumu: skolotājas meklē Covid-19 pozitīvos, lai varētu saslimt







Vakardienas laikrakstā “Bauskas dzīve” trīspadsmitajā lappusē sludinājumu sadaļā lasāms šāds sludinājuma teksts: “Par labu pateicību skolotājas meklē “Covid-19″ pozitīvos, lai varētu saslimt”.

Jau pēc neilga laika šī sludinājuma attēls nokļuva socvietnēs “Twitter”, “Instagram” un “Facebook”, sākotnēji daudzi apšaubīja, ka tas ir patiess. Tomēr – kā izrādās, ir.

Arī kāds “Twitter” lietotājs, publicējis vairākus attēlus no vakardienas laikraksta raksta: “Jā, tiešām ir šodienas «Bauskas Dzīvē». 13. lapā. Blakus līdzjūtībām. Nez, kāds ir zvanījis uz to numuru?”

Vairāki cilvēki sašutuši – kā kaut kas tāds iespējams un vēl ticis nodrukāts? Citi, savukārt, teic, ka šādu pedagogu attieksme ir biedējoša un jāsāk domāt par to, kādi cilvēki strādā ar bērniem.

Kāds cits teicis – labs pozicionējums – blakus sēru sludinājumiem…

Laikraksts “Bauskas avīze” redakcija nav noliegusi – sludinājums patiešām ir reāls un lai arī sākotnēji kundzei esot skaidrots, ka tas var būt neapdomīgs lēmums, neesot bijis likumīga iemesla to nepublicēt.

Tikmēr vakardien bija jau jau trešā diena pēc kārtas, kad Latvijā vienas dienas laikā atklāti vairāk nekā 2100 jauni Covid-19 inficētie, tieši vakardien arī sasniedzot jaunu rekordu – 2408 gadījumus dienā.

Savukārt Latvijas ārstniecības iestādēs diennaktī no ceturtdienas uz piektdienu tika ievietoti 140 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 954 līdz 980, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 857 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 123 – ar smagu slimības gaitu.

Valdība visā valstī jau 11.oktobrī izsludināja ārkārtējo situāciju uz trim mēnešiem, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības ātrumu un nepārslogotu veselības aprūpi.