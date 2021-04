“Man nevajag, ka man uzspiež. Ļaujiet man pašai pieņemt lēmumu!” Liepiņa par vakcinēšanos pret Covid-19 Ieteikt 57







Cilvēkiem par vakcinēšanos pret Covid-19 ir jāļauj pieņemt lēmums pašiem, nevis tas jāuzspiež, šādu viedoklis kanāla RīgaTV 24 raidījumā “Preses klubs” pauda Linda Liepiņa, uzņēmēja, bijusī Saeimas deputāte.

Viņa norādīja, ka problēma ir uzspiešanā.

“Man nevajag, ka man uzspiež. Ļaujiet man pašai pieņemt lēmumu! Nespiediet to lēmumu man pieņemt ātri – tūlītās tev jāpieņem lēmums. Visi tagad iesim tā kā aitu bars, visi tagad iesim vakcinēties. Kāpēc?”

Liepiņa uzsvēra, ka valdības lielākā problēma patlaban ir komunikācija ar iedzīvotājiem. “Viņiem liekas tā – mēs pateicām, jums ir jādara!”

Pēc viņas teiktā, medijos trūkst informācijas par citādākiem viedokļiem. “Visa pasaule nedrīkst grozīties tikai ap kovidu!” Proti, eksistē arī vēl kaut kas cits.

Cilvēkiem ir atklāti jāstāsta par to, kas notiek, par procesiem – “ļaujiet cilvēkiem pašiem pieņemt lēmumu! Lai sākumā valdība nodrošina to, ka savakcinē tos, kuri vēlas savakcinēties! Viņi pat to nav spējīgi izdarīt!”

Tāpat valdība nav spējīga iepirkt normāli vakcīnas, ne savakcinēt vakcinēties gribētājus, atzīmēja Liepiņa, piebilstot, ka “tagad jau par kaut kadu obligāto vakcināciju iet runa.”

“Pasaulē ir daudz piemēru, ka cilveki dzīvo normālu dzīvi. Jāatzīst, ka vecā Eiropā ir iekritusi kovida burbulī, viss tikai ap kovidu un šausmas, šausmas,” rezumēja Liepiņa.