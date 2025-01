“Mani vienmēr uzjautrina latvieši, kuri apgalvo, ka mēs tūliņ izmirsim.” Vai iedzīvotāju skaits ir vissvarīgākais? Ieteikt







Latvijā bieži izskan bažas par iedzīvotāju skaita samazināšanos, un daudzi to uzskata par vienu no valsts aktuālākajām problēmām. Tomēr vai situācija patiešām ir tik dramatiska, kā to mēdz uzskatīt? TV24 raidījumā “Preses klubs” žurnālists Kārlis Streips dalījās savā viedoklī par šo tēmu, sniedzot interesantu perspektīvu.

Reklāma Reklāma

Sarunas laikā Streips ironiski norādīja uz izplatīto pesimismu:

“Mani vienmēr uzjautrina latvieši, kuri apgalvo, ka mēs tūliņ izmirsim, mūsu ir 1,8 miljoni, bet paliek aizvien mazāk. Bet paskatieties uz Luksemburgu – tur dzīvo tikai 40 000 cilvēku [red. labojums – saskaņā ar worldmeters.info 676 856 cilvēku], un tā ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē.”

Ar šo piemēru viņš uzsvēra, ka iedzīvotāju skaits pats par sevi nav galvenais valsts attīstības rādītājs.

Streips uzsvēra, ka svarīgāk par iedzīvotāju skaitu ir sabiedrības dzīves kvalitāte: “Tas nav jautājums tikai par skaitļiem, bet gan par to, kā sabiedrību izglīto, cik pieejamas ir darba vietas un kāds ir atalgojums.” Lai gan iedzīvotāju skaita dinamika ir svarīga, valsts ilgtermiņa attīstību vairāk ietekmē tās ekonomiskā un sociālā politika.

Žurnālists norādīja, ka sabiedrības izglītošana un ekonomiskās iespējas ir kritiski svarīgas. Tas ir jautājums par to, kā valsts spēj piedāvāt apstākļus, kuros cilvēki vēlas dzīvot un veidot ģimenes. Tādējādi uzsvars būtu jāliek uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, nevis tikai uz demogrāfiskajiem rādītājiem.

Iedzīvotāju skaita samazināšanās ir izaicinājums, taču tā nav traģēdija. Kārlis Streips aicina uz problēmu skatīties no plašākas perspektīvas – risinājums slēpjas nevis iedzīvotāju skaita palielināšanā, bet gan sabiedrības dzīves kvalitātes celšanā. Latvijas nākotne ir atkarīga no tā, cik veiksmīgi tiks veidota politika, kas stiprina ekonomiku, izglītību un sociālo stabilitāti.

LA.LV Aptauja Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais valsts attīstībai? Iedzīvotāju skaita pieaugums.

Augstas kvalitātes izglītība un pieejamas darba vietas.

Ekonomikas un sociālās stabilitātes nodrošināšana.

Cits Padalies ar rezultātiem