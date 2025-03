Maska pretukrainiskais paziņojums “Fox News” satricina internetu: patiesība tiek atklāta tikai vēlāk Ieteikt







Sociālajos medijos izplatīts viltots ekrānuzņēmums no “Fox News” raidījuma “Fox & Friends First”, kurā it kā tiek attēlots Īlons Masks ar paziņojumu: “Musk: It’s Ukraine’s fault that everyone hates me” (tulk. “Masks: Ukraina vainīga, ka visi mani ienīst!”), raksta gagadget.com.

Taču patiesībā tas ir viltojums. Oriģinālajā raidījumā, kas tika pārraidīts 2025. gada 21. februārī, bija pavisam cits titrs“Musk: America will go bankrupt if we don’t solve the deficit” (tulk. “Masks: Amerika kļūs bankrotējusi, ja mēs neatrisināsim budžeta deficītu”).

Turklāt oriģinālajā sižetā zem attēla bija norādīts, ka bijusī Baltā nama galvenā informācijas vadītāja Terēza Peitona pievienojās raidījumam, lai apspriestu Maska komentārus par ASV budžeta deficīta risināšanu un viņas skatījumu uz Trampa administrācijas pieņemto lēmumu par nodokļu maksātāju čeku izsūtīšanu ar DOGE ietaupījumiem.

Šis gadījums pierāda, cik vienkārši digitālajā laikmetā ir sagrozīt realitāti un izplatīt viltus ziņas plašai auditorijai. Manipulatori vienkārši paņēmuši īstu raidījuma ekrānuzņēmumu un aizstājuši oriģinālo tekstu, lai radītu dezinformāciju un maldinātu sabiedrību.

Dezinformatori sistemātiski izmanto mākslīgā intelekta ģenerētus attēlus un viltus virsrakstus, lai manipulētu ar sabiedrības emocijām.

Īpaši bieži līdzīgi viltojumi tiek izmantoti pret Ukrainu – piemēram, Facebook vidē tiek veidotas lapas, kas publicē emocionāli spēcīgus attēlus, piemēram, ukraiņu karavīrus ar sakropļotām rokām vai kājām, lai izraisītu spēcīgas reakcijas un piesaistītu lielu uzmanību.

Kad šīs lapas iegūst pietiekamu sekotāju skaitu un to saturs kļūst virāls, tās sāk izmantot viltus ziņu un propagandas izplatīšanai, kas bieži vien ir Krievijas propagandas un dezinformācijas tīkls.

Kā izvairīties no kļūšanas par dezinformācijas upuri?

1. Vienmēr pārbaudiet informācijas avotu – ja redzat šokējošu paziņojumu, meklējiet oficiālus avotus vai primāros materiālus.

2. Nepārpublicējiet neapstiprinātu informāciju – pat ja ziņa šķiet patiesa, tā var būt viltota.

3. Pievērsiet uzmanību attēliem un tekstiem – nereti viltoti attēli satur nepareizi iztulkotus vai pārveidotus titrus.