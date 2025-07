Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook”;Martins Zauka/ Liepājas Komunālā pārvalde

Kāds liepājnieks sociālajā tīklā “Facebook” vērsa uzmanību uz visnotaļ dīvaina paskata ielas remontu, kas veikts Liepājā, Ālandes ielā. Konkrētajā posmā nesen atjaunots bijušais grants ceļš. Publicējot fotogrāfijas, kurās redzamas līkas brauktuves malas un ceļu līnijas, iedzīvotājs pārsteigti vaicā: “Man rādās vai te kaut kas nogājis greizi?”

Iedzīvotājs raksta: “Braucu un nevaru saprast – man rādās vai te kaut kas nogājis greizi. Tas ir Ālandes ielas bijušais grantētais posms, kuru izveidoja/noasfaltēja no nulles. Vai kaut nedaudz taisnāk to brauktuves malu nevarēja izveidot? Interesanti, vai turpinājums – Pīļu iela pēc asfaltēšanas ar sanāks tikpat jautra?”

Vai šāds nestandarta ceļa izbūves risinājuma rezultāts ir pieļaujams? Ar jautājumiem vērsāmies pie Liepājas Komunālās pārvaldes pārstāvjiem.

Kā norāda Aigars Štāls, Liepājas Komunālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciālists: “Ālandes ielā nav konstatētas neatbilstības īstenotā būvprojekta risinājumiem.

Rezultāta izskats no atsevišķa rakursa neietekmē ielas funkcionalitāti, satiksmes drošību, seguma stiprību un stabilitāti

un atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kādas noteiktas pie atļautā braukšanas ātruma 30 km/h. Ielu būvdarbu projektēšana un būvniecība notiek atbilstoši valsts normatīvos noteiktajai kārtībai un prasībām.”

Uz jautājumu, vai pašvaldība plāno pieprasīt uzlabojumus vai pārstrādi konkrētajā Ālandes ielas posmā, Štāls atbild: “Būvprojekta izstrādātājam esam pieprasījuši iesniegt koriģētu ielas horizontālo apzīmējumu uzklāšanas plānu, lai novērstu rezultāta vizuālās nepilnības.

Koriģējamais horizontālo apzīmējumu apjoms ir neliels. Korekciju plānots veikt šīs vasaras sezonā.

Attiecībā uz Pīļu ielas pārbūves projektu šādas vizuāla rakstura nepilnības nav prognozējamas.”

Saņēmām arī fotogrāfijas no Ālandes ielas ar būvdarbu rezultātu no cita rakursa. Liepājas Komunālās pārvalde uzsver, ka svarīgs ir “rakurss, no kura skatāmies uz būvdarbu rezultātu.”

Pašvaldība aicina vērtēt ceļu kopumā, ne tikai pēc vizuālām niansēm no viena leņķa.