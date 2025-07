Ilustratīvs foto. Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni. Foto: Edijs Pālens/LETA

Neraugoties uz sākotnējām bažām un protestiem, viedtālruņu aizliegums Nīderlandes skolās ir uzlabojis mācību vidi un skolēnu savstarpējo saskarsmi, liecina pētījums, ko pēc Nīderlandes valdības pasūtījuma veikuši pētnieki.

2024. gada janvārī stājušās spēkā nacionālās vadlīnijas, kuras iesaka aizliegt viedtālruņus klasēs. Gandrīz visas skolas šos ieteikumus ir ievērojušas. Aptuveni divas trešdaļas vidusskolu lūdz skolēnus atstāt tālruņus mājās vai glabāt tos skapīšos.

Citur skolēni nodod savus tālruņus stundas sākumā.

Pētījuma ietvaros tika aptaujāti 317 vidusskolas un 313 pamatskolas vadītāji, kā arī organizētas 12 fokusa grupas aptaujas ar skolotājiem, skolotāju palīgiem, skolēniem un vecākiem.

Rezultāti liecina, ka 75% vidusskolu norādīja uz uzlabotu skolēnu koncentrēšanās spēju, 59% – uz labāku sociālo vidi, bet 28% – uz mācību rezultātu uzlabošanos.

Pētnieks Dr. Aleksandrs Krepels no Kohnstamma institūta atzina, ka vislielākais uzlabojums novērots tieši skolēnu savstarpējā mijiedarbībā.

“Nav iespējams kādu slepus nofotografēt klasē un pēc tam izplatīt šo attēlu WhatsApp grupās, tāpēc pieaug sociālā drošība,” viņš skaidro.

Pētnieks piebilst: “Īpaši starpbrīžos, ja skolēni vairs nesēž telefonos, viņi spiesti komunicēt. Iespējams, viņi arī biežāk iesaistās konfliktos, bet kopumā skolas, skolotāji un skolēni ir apmierināti ar uzlaboto atmosfēru.”

Sākotnējās bažas par aizliegumu izrādījušās nepamatotas, atzīst arī Vidējās izglītības padomes preses pārstāve Freija Siksma. “Sākumā bija daudz jautājumu un protestu no skolām, skolotājiem, skolēniem un vecākiem – kā tas strādās praksē,” viņa saka.

“Taču tagad redzam, ka lielākā daļa ir patiesi apmierināti.”

Speciālajās skolās, kur noteikumi paredz izņēmumus, piemēram, mācību atbalsta ierīcēm, puse aptaujāto atzina, ka aizliegumam bijusi pozitīva vai pat ļoti pozitīva ietekme. Pamatskolās, kur viedtālruņu lietošana jau iepriekš nebija plaši izplatīta, ceturtā daļa skolu arī novērtēja šo ierobežojumu pozitīvi.

Pamatizglītības un vidējās izglītības ministre Mariela Paula norādīja, ka nacionālās vadlīnijas palīdzējušas stiprināt disciplīnu klasēs.

“Kad skolotājs mēģināja aizliegt telefonus savā klasē, tas vienmēr izvērtās diskusijā, nepieredzējušiem skolotājiem tas bija īpaši grūti.”

Ministre piebilda, ka arī pieaugušie var mācīties no šiem rezultātiem. “Mums kā pieaugušajiem būtu jāatzīst, ka neatkarīgi no apstākļiem, mēs bieži esam atkarīgi no lietotnēm, piemēram, WhatsApp, Snapchat vai Instagram. Mēs reiz mēģinājām atteikties no telefoniem debatēs par izglītību… bet tas izrādījās ļoti sarežģīti.”

Saskaņā ar Nīderlandes statistikas datiem, 96% bērnu gandrīz katru dienu dodas tiešsaistē, pārsvarā izmantojot viedtālruņus. Pagājušajā mēnesī pagaidu valdība ieteica vecākiem liegt bērniem līdz 15 gadu vecumam piekļuvi sociālajiem medijiem, kā arī ierobežot ekrāna laiku.

Tikmēr viens no deputātiem ierosinājis pilnībā aizliegt viedtālruņu izmantošanu skolās.

