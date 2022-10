Ukrainas amatpersonas pirmdien negatīvi reaģēja uz ASV kompāniju “SpaceX” un “Tesla” dibinātāja Īlona Maska tvītiem, kuros viņš izteica skandalozus ierosinājumus par “mieru” ar Krieviju un ierosināja atzīt Krimu par Krievijas daļu.

Masks pirmdien savā tviterkontā ieteica savu variantu “miera līguma” noslēgšanai starp Ukrainu un Krieviju.

This photo from occupied Mariupol. The Tesla was broken by russian occupiers. The also wrote the inscription on the windshield : "Elon Mask is a dick" pic.twitter.com/tEpPRHp1ER

— Pavlo Syla (@pavlosyla) October 3, 2022