Lidmašīna Maskavā lido maksimāli zemu, lai izvairītos no droniem un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Lidmašīna Maskavā lido maksimāli zemu, lai izvairītos no droniem un pretgaisa aizsardzības sistēmas.
FOTO: LA.LV kolāža.

Maskava saskaras ar masīvu bezpilota dronu uzbrukumu, pilsētā dzirdamas sprādzienu skaņas 0

LA.LV
0:18, 23. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas avoti, tai skaitā oficiālie kanāli, ziņo par dronu uzbrukumiem Maskavai.

Reklāma
Reklāma
“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Kokteilis
Šodien sāksies astronomiskais rudens – 3 zodiaka zīmēm tas nesīs jaunas, negaidītas iespējas
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
Lasīt citas ziņas

Pirmdienas, 22. septembra, vakarā Maskavā tika fiksēta virkne sprādzienu. Saskaņā ar Krievijas medijiem un “Telegram” kanāliem, noticis Ukrainas dronu uzbrukums Krievijas Federācijas galvaspilsētai, raksta “Dialog.UA”. Maskavas iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo par skaļiem sprādzieniem pilsētas centrālajos un dienvidrietumu rajonos. Vietējie avoti precizē, ka sprādzienu skaņas radušās pretgaisa aizsardzības darbības dēļ.

Saistībā ar incidentu daži reisi uz Maskavu jau tika novirzīti, un “Flightradar” apstiprina šo informāciju, fiksējot lidostu darbības pārtraukumus un izlidojumu kavēšanos.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai
VIDEO. “Pasaulē mīlīgākais jūras briesmonis”: zinātnieki atklāj jaunu radību 3 kilometru dziļumā

Maskavas mērs Sergejs Sobjanins apstiprināja, ka dronu uzbrukums ticis atvairīts, un savā “Telegram” kanālā ziņoja, ka visi ārkārtas dienesti strādā operatīvi uz vietas, lai novērstu sekas. Viņš, iespējams, atsaucas uz dronu “nokrišanu” vai to atlūzu krišanu.

Pēc iegūtajiem datiem, pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca vairākus mērķus. Sobjanins ziņoja, ka vismaz 7 droni tika notriekti ar pretgaisa aizsardzības palīdzību.

Maskavieši izplatīja slepenu informāciju masīva dronu uzbrukuma laikā. Krievijas galvaspilsēta dronu sekas juta praktiski visā pilsētā.

Saskaņā ar “Telegram” kanālu “CyberBoroshno”, pretgaisa aizsardzības kompleksi patiešām darbojās Maskavas teritorijā, tai skaitā “Pantsir-S1”, kas, pēc analītiķu teiktā, sedz Skolkovo inovāciju centra teritoriju.

Uzbrukums jau izraisījis ļoti nopietnas sekas Krievijas Federācijai, radot būtiskus traucējumus gaisa satiksmes darbībā. Valsts lielākajā lidostā – Šeremetjevo – tika ieviesti pagaidu ierobežojumi lidmašīnu uzņemšanai un izlidošanai.

Saskaņā ar Krievijas “Telegram” kanāliem, desmitiem reisu tika aizkavēti: vairāk nekā 50 lidmašīnām nebija iespējams nolaisties laikā, un daži reisi tika atcelti. Daži reisi kavējās stundām ilgi, un jaunākie ielidojumi tika pārcelti uz nākamo dienu. Tajā pašā laikā internetā pieejami arī kadri, kas apliecina, ka civilās lidmašīnas, nespējot nolaisties dronu uzbrukuma dēļ, cirkulē virs Maskavas ļoti zemā augstumā, praktiski virs daudzstāvu ēku jumtiem. Pieņēmums ir, ka šādas darbības nepieciešamas, lai lidmašīnas neiekļūtu pretgaisa aizsardzības darbības zonā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā
“Ja mēs palaistu dronus uz Poliju, poļi vairs neeksistētu.” Maskavas iedzīvotāji notikušo Polijā sauc par fantāzijām
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.