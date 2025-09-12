Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/AP Photo/Dmitri Lovetsky

“Ja mēs palaistu dronus uz Poliju, poļi vairs neeksistētu.” Maskavas iedzīvotāji notikušo Polijā sauc par fantāzijām 6

18:03, 12. septembris 2025
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti. Polija rīkojās – tā bija pirmā reize, kad Krievijas droni tika notriekti virs NATO teritorijas. Kā sacīja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis – notikušais nebija nejaušība, bet, kas par notikušo sakāms Krievijas iedzīvotājiem?

Sociālo mediju platformā “X” izplatīts video, kurā ielu intervijā par notikušo izteikušies Maskavas iedzīvotāji. Viņiem vaicāja: “Polija apsūdz Krieviju dronu uzbrukumā. Ko jūs par to domājat? Vai Polijai būtu jābaidās no Krievijas?”

Viena no uzrunātajām sievietēm sacīja: “Uzbrūk Krievijai, tāpēc ka Ukrainai buksē lietas – tā stāv uz vietas un pat aiziet savas valsts dziļumā. Un Zelenskim tas nepatīk. Līdz ar ko izdomā visādas šādas avantūras, kā Bučā, kā šobrīd…”

Kāds vīrietis smejoties pauda: “Polijas virzienā nenotiek dronu palaišana. Mums tas nav vajadzīgs. Ja viņiem tas ir vajadzīgs, tad, lūdzu, var fantazēt. Tās taču ir fantāzijas? Fantāzijas. Es to nedarīšu, un citi arī nedarīs.”

Cits atkal sacīja, ka negribētu, lai Polijai būtu jābaidās no Krievijas. “Tas ir bēdīgi, ja vien tā ir patiesība.” Viņš norādīja, ka tās viņam būtu šausmas un bailes.

Uzrunāta tika arī kāda iedzīvotāja, kura atklāja, ka ir karavīra māte un īsta Krievijas patriote. Viņa sacīja: “Mani maz interesē, ko par šo visu domā Polija. Godīgi.”

“Mēs neprotam uzbrukt. Bet, ja mēs uzbrūkam, tad kārtīgi. Ja mēs palaistu dronus uz Poliju, tad es domāju, ka poļi jau vairs neeksistētu,” sacīja vēl kāds uzrunātais maskavietis.

