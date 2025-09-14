Putins pieļāva milzīgu kļūdu: Ukrainas nodevējs prognozē Krievijai bēdīgas sekas pēc dronu “reida” Polijā 0
Bijušais Odesas domes deputāts Igors Dimitrijevs, kurš atbalstījis Krievijas agresiju pret Ukrainu, detalizēti analizējis Maskavas dronu uzbrukuma Polijai sekas, vēsta Dialog.ua. Viņš uzskata, ka šī Krievijas provokācija ir īstermiņa “panākums”, kas ilgtermiņā pārvērtīsies par stratēģisku problēmu pašai Maskavai.
Viņš izcēlis trīs faktorus, kas Kremlim sākotnēji devuši priekšrocības. Pirmkārt, dronu “reids” kļuva par tīšu draudu Varšavai, jo tā atbalstīja Ukrainu. Otrkārt, uzbrukums varētu palielināt pret Ukrainu vērstos protestus Polijā. Treškārt, tas parādīja Eiropas pretgaisa aizsardzības ievainojamību.
Taču, pēc viņa domām, ilgtermiņā efekts būs pretējs un sekas – postošas, jo katrs šāds uzbrukums liks Eiropai straujāk pārapbruņoties, dos iemeslu samazināt sociālās programmas un novirzīt līdzekļus militārajai sfērai, atgādinot par draudiem no Austrumiem.
Viņš uzskata, ka vienīgais veids, kā mazināt Krievijas radīto apdraudējumu Rietumiem, ir Ukrainas triecieni stratēģiskiem objektiem pašā Krievijā, kas, visticamāk, stiprinās Rietumu atbalstu Kijivai.
Atgādinām, ka naktī uz 10. septembri aptuveni 20 Krievijas dronu ielidoja Polijas teritorijā. NATO un Polijas gaisa spēki pacēla iznīcinātājus, un daļa dronu tika notriekta – tas bija pirmais gadījums, kad Krievijas bezpilota lidaparāti iznīcināti virs NATO dalībvalsts teritorijas.