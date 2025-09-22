Lidosta Taizemē, Ilustratīvs attēls.
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu 0

23:56, 22. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Visi reisi uz un no lielākās Dānijas lidostas ir apturēti pēc tam, kad tās apkārtnē tika novēroti droni, paziņojusi policija.

Varasiestādes ziņo, ka Kopenhāgenas lidostas apkaimē redzēti divi līdz trīs lieli droni.

Pacelšanās un nolaišanās lidostā ir apturēta kopš aptuveni plkst. 20.30 pēc vietējā laika.

“[Lidosta] pašlaik ir slēgta pacelšanās un nolaišanās operācijām, jo apkaimē redzēti 2–3 lieli droni. Laika horizonts pašlaik nav zināms,” teikts policijas paziņojumā platformā “X”.

Runājot ar ziņu aģentūru Reuters, Kopenhāgenas lidostas pārstāvis apstiprināja, ka gaisa telpa virs lidostas ir slēgta neidentificētu dronu dēļ.

“Policija izmeklē notikušo, un šobrīd mums nav prognozes, kad lidosta varētu tikt atvērta,” sacīja pārstāvis.

Par notikušo vēsta ārzemju mediji.

