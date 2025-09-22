Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu 0
Visi reisi uz un no lielākās Dānijas lidostas ir apturēti pēc tam, kad tās apkārtnē tika novēroti droni, paziņojusi policija.
Varasiestādes ziņo, ka Kopenhāgenas lidostas apkaimē redzēti divi līdz trīs lieli droni.
Pacelšanās un nolaišanās lidostā ir apturēta kopš aptuveni plkst. 20.30 pēc vietējā laika.
“[Lidosta] pašlaik ir slēgta pacelšanās un nolaišanās operācijām, jo apkaimē redzēti 2–3 lieli droni. Laika horizonts pašlaik nav zināms,” teikts policijas paziņojumā platformā “X”.
Runājot ar ziņu aģentūru Reuters, Kopenhāgenas lidostas pārstāvis apstiprināja, ka gaisa telpa virs lidostas ir slēgta neidentificētu dronu dēļ.
“Policija izmeklē notikušo, un šobrīd mums nav prognozes, kad lidosta varētu tikt atvērta,” sacīja pārstāvis.
🇩🇰✈️ As of 20:26 local time, all takeoffs and landings at Copenhagen Airport, the capital of Denmark, have been suspended due to reports of drones. At least 11 flights have been diverted. pic.twitter.com/j2NK5wLmFn
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 22, 2025
Par notikušo vēsta ārzemju mediji.