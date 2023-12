Attēls no Lonas

Matracis ir nepieciešams gan veselīgam miegam, gan atpūtai







Matracis ir īpaši svarīgs, lai nakts laikā organisms varētu atjaunoties. Taču tikai jūs pats varat novērtēt, vai esat labi izgulējies un no rīta jūtaties gatavs stāties pretī dienas izaicinājumiem. Bieži gan gadās secināt, ka iepriekšējā nakts bijusi nemierīga, jūs pamostaties noguris, iztukšots vai ar muguras vai muskuļu sāpēm. Šīs sajūtas var būt būtisks rādītājs tam, ka jūsu ķermenis nav pietiekami labi izgulējies.

Protams, medicīnas speciālisti ir tie, kas palīdz izskaidrot dažādās veselības problēmas. Tomēr ir arī daudz būtiskāki sliktas veselības iemesli, no kuriem daudzus var atrisināt pavisam vienkārši. Viens no tiem ir jūsu gulēšanas vide, kam jābūt pielāgotai jūsu ķermeņa specifiskajām vajadzībām, un tajā ietilpst matracis, kvalitatīvs virsmatracis un pat gultas veļa. Ja, iekārtojot savu guļvietu, neesat pievērsis pienācīgu uzmanību savam ķermenim un tā unikālajām vajadzībām, iespējams, tas ir jālabo.

Šajā rakstā tiks aplūkota trīs galveno miega vides sastāvdaļu – matrača, virsmatrača un gultas veļas – nozīme un tas, kā tie ietekmē jūsu vispārējo veselību un labsajūtu.

Matraču īpašības un to ietekme uz veselību

Dažkārt netiek pietiekami ņemta vērā gulēšanas pamatnes nozīme, un svarīgais uzdevums nodrošināt dziļu miegu tiek uzticēts jebkuram pieejamam matracim vai gultai. Mūsu veselībai miegs ir vitāli nepieciešams, tāpēc nevajadzētu pārāk bezatbildīgi izturēties saistībā ar šiem lēmumiem. Matračiem ir jāatbalsta labs miegs naktī un jāpielāgojas mūsu ķermeņa dabiskajām formām. Tādējādi, saglabājot miega kvalitāti, tiks saglabāta arī jūsu veselība.

Kvalitatīva matrača priekšrocības ir spēja gulēšanas laikā atbalstīt mugurkaulu, gurnus un plecus. Pateicoties tam, ķermenis nakts laikā tiek novietots vienmērīgi un droši, tādējādi nodrošinot ideālus gulēšanas apstākļus, kad ķermenis atrodas pareizā pozīcijā. Jebkuras izmaiņas no ideālās pozīcijas sāk radīt nelielu diskomfortu, kas pakāpeniski kļūst par intensīvām un nepatīkamām sajūtām, piemēram, kakla un muguras sāpēm, sāpēm gūžās un locītavās u. c. Un tas viss notiek gulēšanas laikā, kad jūsu ķermenis atpūšas un atjaunojas – lai gan reizēm notiek tieši pretējais.

Ir pierādīts, ka matracis ietekmē muskuļus vēl vienā ārkārtīgi svarīgā veidā. Neraugoties uz izplatīto maldīgo priekšstatu, ka visi muskuļi miega laikā atpūšas un neko nedara, realitātē daži muskuļi vai muskuļu grupas atkarībā no tā, kādā pozā jūs guļat, ir spiesti izturēt ievērojamu svaru. Ja matracis ir pārāk mīksts vai pārāk ciets, jūsu muskuļiem sanāk saspringt, lai noregulētu jūsu ķermeni, un tas laupa jums tik ļoti nepieciešamo iespēju atpūsties, kamēr jūs nakts laikā mētājaties un grozāties gultā, meklējot labāko un ērtāko gulēšanas pozu. Jūs visu laiku jutīsieties sasprindzināts, mēģinot atrast savu ideālo pozu, ja jūsu ķermenis būs izvietots nedabiskā vai neērtā stāvoklī. Tāpēc nebrīnieties, ja pamostaties noguris un ar sāpošu ķermeni.

Nepareiza ķermeņa stāvokļa iemesls parasti ir slikts svara sadalījums un nepareiza stāja, kas pasliktina arī cilvēka asinsriti. Tas parasti liek guļošajam mētāties un ieņemt neparastu gulēšanas pozu, kas kaitē labam miegam. Lai gan cilvēka veselība ir ļoti sarežģīts temats, pat neliela kļūda var izraisīt sūdzības, kas vēlāk var pāraugt smagās slimībās un negatīvi ietekmēt dzīves kvalitāti. Paturot to prātā, jums vajadzētu apzināties personīgo izvēļu būtisko nozīmi, kad runa ir par jūsu gulēšanas vidi.

Virsmatrači un matrači: kādi ir to veidi un īpašības?

Meklējot labāko ķermeņa atbalstu, ieteicams pievērst uzmanību lateksa, poliuretāna un viskoelastīgo putu matračiem un virsmatračiem.

Cilvēkiem, kas mokās ar sāpēm un diskomfortu gurnos, locītavās, mugurā, kaklā vai citās ķermeņa zonās, ieteicams apsvērt viskoelastīgo matraču, poliuretāna (putuplasta) matraču vai virsmatraču labās īpašības.

Cilvēkiem ar lieko svaru vispiemērotākie būs izturīgi atsperu vai kabatu atsperu matrači. Arī lateksa matrači ir lielisks risinājums, jo tie vienmērīgi sadala svaru un lieliski pielāgojas ķermeņa formām.

Dabiskus materiālus, piemēram, kokvilnu, vilnu vai spalvas un pūkas, var izmantot kā virsmatračus, lai jau esošajam matracim nodrošinātu papildu komfortu un mīkstumu.

Virsmatrači ar antialerģiskām īpašībām un lateksa, poliuretāna vai viskoelastīgo putu matrači ir vispiemērotākie cilvēkiem ar alerģijām.

Vēss, labi vēdināms atsperu vai kabatu atsperu matracis, kā arī kokosšķiedras matrači vai virsmatrači ir labākais risinājums tiem, kuri cieš no stipras svīšanas naktī.

Virsmatrača ieguldījums mikroklimata veidošanā, kas veicina labu miegu

Tā kā mūsu ķermeņa prasības pastāvīgi mainās, novecošanās, aktivitāšu izmaiņas un dzīvesveida izvēle ietekmē slodzi, kas gulstas uz konkrētām ķermeņa daļām un muskuļiem. Tas ir kaut kas tāds, kam dabiski jāatspoguļo un jāpielāgojas gulēšanas videi. Tā kā ķermenis mainās pakāpeniski un konsekventi, jums nav nepieciešams uzreiz mest ārā savu matraci, tiklīdz pamanāt pirmās sāpju pazīmes. Tieši šim nolūkam ir radīti virsmatrači. Tie darbojas līdzīgi kā plānāks matracis, bet nodrošina papildu koriģējošas funkcijas, kas ļauj tiem pielāgoties mainīgajiem gulēšanas paradumiem. Virsmatraci var izmantot, lai ātri izmainītu vajadzīgo cietības līmeni, ja guļamvieta kļūst pārāk mīksta vai pārāk cieta.

Arī saistībā ar virsmas raupjumu virsmatrači ir ļoti noderīgi, jo tie var izlīdzināt jebkuru nolietotu gulēšanas pamatni un saglabāt ideālu gulēšanas vidi. Tomēr cilvēki ar alerģijām lieliski zina, ka vairāki faktori, piemēram, ādas alerģijas, elpošanas problēmas vai cita jutība pret nealerģisku guļamvietu, var negatīvi ietekmēt viņu gulēšanas vidi. Tāpēc, pieņemot lēmumu par savas guļamvietas iekārtošanu, ir ļoti svarīgi ņemt vērā šo aspektu un izvēlēties pretalerģiskus risinājumus, kas novērš mikrobu, ērcīšu vai citu mikroorganismu vairošanos. Taču virsmatrača galvenā priekšrocība ir tā, ka tas ir maciņam draudzīgs un viegli pārnēsājams risinājums, kas ātri pielāgojas jūsu ķermeņa mainīgajām vajadzībām gulēšanas laikā, sniedzot jums pēc iespējas labāku miegu.

Kā gultas veļa var veicināt kvalitatīvu miegu?

Runājot par gultas veļu, vissvarīgākais ir audums. Arī materiālu īpašībām ir būtiska ietekme uz to, cik labi jūs gulēsiet. Gultas veļa tieši pieskaras ķermenim, kamēr mēs guļam, un tas ietekmē mūsu miega kvalitāti. Neatbilstoši izvēlēta gultas veļa var izraisīt kairinājumu un traucēt jūsu miegu. Parasti ķermenis to uzskata par nepiemērotu tādu faktoru dēļ kā temperatūra, gaisa caurlaidība, alerģijas vai nepatīkamas pieskāriena sajūtas. Mūsdienās materiālu izvēlē ir pietiekami liela dažādība, lai ikviens varētu atrast savu ideālo gultas veļu. Gan sintētiskiem, gan dabīgiem materiāliem piemīt īpašības, kas tos atšķir vienu no otra un liek izcelties citu starpā. Tomēr labāko izvēli var noteikt tikai jūsu un jūsu tuvinieku fiziskās prasības un vispārējā veselība.

Cilvēka ķermenis var komunicēt ar neticami izteiksmīgām zīmēm; viss, kas jums jādara, ir jāpievērš tām uzmanība un ātri un atbilstoši jāreaģē. Šādā veidā dažādas tikko parādījušās veselības problēmas joprojām ir vienkārši risināmas. Rūpīgi apsveriet, vai ir vērts ignorēt signālus, ko jums sūta jūsu ķermenis, lai parūpētos par to, pirms nav par vēlu, ja izmaiņas jūsu gulēšanas vidē var viegli palīdzēt novērst diskomfortu un muskuļu sāpes.