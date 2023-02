Foto: Shutterstock/ Leta/ ekrānuzņēmums

Matroškas, degvīns un pat Čeburaška: Artūrs Mednis nosauc populāras lietas, kuras patiesībā krievi “nozaga” citām tautām Ieteikt







Digitālā mārketinga speciālists Artūrs Mednis socvietnē “Facebook” dalījies ar kādu interesantu novērojumu – izrādās, daudzas lietas, ko mēs ierasti esam raduši asociēt kā ar Krieviju, patiesībā tādas nemaz nav. Viņš savu viedokli arī pamato ar internetā atrodamām vietnēm.

“Ceru, mani krievu draugi neapvainosies, labojiet ja es kaut kur kļūdos,” – Artūrs raksta.

“Kopš seniem laikiem Krievija ir aizņēmusies, pielāgojusi, kopējusi un “uzlabojusi” citu darbus un izgudrojumus – ne tikai tehniskos izgudrojumus, kā auto, utml, bet ari mākslu, mūziku, literatūru, utt. Krievi ļoti bieži ir paņēmuši kaut ko no citas kultūras un padarījuši to par savu tik ļoti, ka mēs par to esam aizmirsuši.

Twitterī par to ir lieliska lasāmviela – jebkas, ko kāds iedomājas piedēvēt kā krievu, izrādās, ir nācis no kādas citas tautas. Arī vodka, kalašņikovs, utt.. Iesaku izlasīt! (saite raksta beigās)

Šeit ir 10 populāras lietas, ar ko parasti asociējas Krievija, taču krievi tās ir nokopējuši no citām kultūrām:

1. Kirilica: kirilicas alfabēts, ko izmanto krievu valoda, izstrādāts 9. gadsimtā, pamatojoties uz grieķu alfabētu.

2. Degvīns: degvīnu 15. gadsimtā izgudroja poļu mūks; dzēriena krievu versija tika izstrādāta 17. gadsimtā.

3. Balalaika: trīs stīgu instruments balalaika tika atvasināta no līdzīga instrumenta, ko izmantoja kalmiksi (mongoļi).

4. Samovārs: tradicionālā krievu tējas pagatavošanas ierīce tika pielāgota no līdzīga persiešu izgudrojuma.

5. Krievu balets: kā zinām, balets ir franču izgudrojums, bet krievi to pilnveidoja un padarīja to par savējo – nav tāda krievu baleta, bet ar to, šķiet, atsaucas uz krievu baleta skolu vai tradīcijām (bet varbūt kļūdos). Krievu balets tika pielāgots no franču baleta stila.

6. Krievijas pareizticīgo baznīca: Kristietība Krievijā sāka izplatīties IX gadsimtā. Šo procesu lielā mērā ietekmēja tā tuvums varenai Bizantijas impērijai, kas apliecināja kristietību. Tātad, tā radās pateicoties spēcīgajai grieķu pareizticīgo baznīcai.

7. Matrjoškas: koka lellēm krievi ideju aizņēmās no japāņu Kokeshi lellēm.

8. Krievijas kazaku deja: pamatā, tā balstījās uz Ukrainas dejas “hustuļka” pamatiem.

9. Krievu humors: to ietekmēja ebreju humors, liela daļa KVN komiķu ir ebreju izcelsmes (vai armēņi, utml).

10. Prjaņiki: kūka/cepums, ko krievi bauda ar tēju – pielāgots no Austrumeiropas konditorejas, bet krievu tēja tradīcijas, tā pat kā angļu, tika pielāgota no Ķīnas tējas ceremonijas (pat Indijā tēju pirms dažiem gadsimtiem vēl nepazina). Pat krieviski “čai” nav krievu vārds. Visa Krievijas virtuve, lielā mērā, ir citu Austrumeiropas, Vidusāzijas un Kaukāza valstu virtuvju ietekmēta.

Nav nekāds noslēpums, ka šai nelielajai un ne tik senajai valstij Krievijai (salīdzinot kaut vai ar lietuviešiem, poļiem vai ukraiņiem) ir stipra aizņemšanās kultūra no citiem – gan nekaunīgi kopējot (Ladu no Fiat utt), gan padarot aizņemto (un ar varu atņemto) par savējo.

Šeit ir vēl daudzi piemēri: https://twitter.com/OrwellsSha…/status/1621084130456006657 (raksta bilde arī no turienes)

P.S. Ceru, mani krievu draugi neapvainosies, labojiet ja es kaut kur kļūdos.

P.S.2: PSRS multenītes par čeburašku autors bija ebrejs, ja kas, bet ideja nokopēta no japāņu Momotaro animē (1943.-1945. gads).