Mazumtirgotāji “Maxima Latvija”, “Rimi”, “Elvi Latvija” un “top!”, ņemot vērā aizdomas par cilvēku tirdzniecību konditorejas uzņēmumā “Adugs”, pārtrauks sadarbību ar šo konditorejas uzņēmumu, aģentūrai LETA paziņoja kompāniju pārstāvji.

“Maxima Latvija” vadītājs Viktors Troicins norādīja, ka uzņēmuma pamatvērtība ir godprātīga un caurspīdīga uzņēmējdarbība, un jebkāda cita veida uzņēmējdarbības prakse, ētikas un cilvēktiesību pārkāpumi ir nepieņemami.

“”Maxima Latvija” ir nekavējoties reaģējusi un apturējusi sadarbību ar “Adugs” līdz turpmākai apstākļu noskaidrošanai, kad tiks saņemts oficiāls skaidrojums no valsts atbildīgajām institūcijām un piegādātāja par notikušo,” uzsvēra Troicins.

Kompānijā arī atzina, ka “Maxima Latvija” informāciju par “Adugs”, iespējams, īstenoto cilvēku tirdzniecību saņēmis no masu mediju pārstāvjiem.

Arī “Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja Regīna Ikala pauda, ka “Rimi” no piektdienas pārtrauc iegādāties produktus visās Baltijas valstīs no konditorejas produktu ražotāja “Adugs”.

“”Rimi” ir ļoti stingra nostāja korporatīvās atbildības jautājumos. Jau vairākus gadus slēdzot iepirkuma līgumus ar piegādātājiem, papildina tos ar pielikumu par ilgtspēju, kas nosaka, kādas vadlīnijas jāievēro kvalitātes, vides, veselības un sociālās atbildības jomā. Balstoties uz publiski izskanējušo informāciju par izvirzītajām apsūdzībām, kā sociāli atbildīgs uzņēmums, “Rimi” no šodienas pārtrauc iepirkt “Adugs” produkciju visās Baltijas valstīs,” pauda “Rimi Latvia” valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Tāpat mazumtirgotāja pārstāvji atzīmēja, ka “Rimi” nesāks jaunas akcijas jau piegādātajiem “Adugs” produktiem, kā arī pagaidām ar piegādātāju netiks slēgti jauni līgumi. Līdz šim iepirktā “Adugs” produkcija tiks iztirgota, lai novērstu pārtikas atkritumu rašanos.

Arī “Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine informēja, ka “Elvi Latvija” pārtraukusi ražotāja produkcijas piegādes un, pēc veikalos esošo atlikumu izpārdošanas, “Adugs” produkciju pircējiem vairs nepiedāvās.

“Valsts policijas publiskotā informācija par šī ražotāja darba metodēm, protams, ir šokējoša – turklāt tā ir ne vien cilvēciski nepieņemama, bet arī norāda uz būtisku konkurences kropļošanu,” sacīja Vārtukapteine.

Tāpat veikalu tīkla “top!” pārstāve Ilze Priedīte aģentūrai LETA sacīja, ka veikalu tīkls neveiks jaunus “Adugs” produkcijas pasūtījumus līdz tālākajai informācijai no valsts atbildīgajām institūcijām un apstākļu noskaidrošanai.

Jau ziņots, ka aizdomās par cilvēku tirdzniecību Latgales konditorejas uzņēmumā policija aizturējusi un tiesa apcietinājusi uzņēmēju Jāzepu Zukulu.

Valsts policija grupas līderi raksturoja kā personu, kas ir pazīstama noziedzīgajā vidē Latgalē un kurai ir plaši sakari arī politiskajās aprindās reģionā.

Valsts policijā aģentūru LETA informēja, ka policija bija saņēmusi informāciju no kādas ārvalsts vēstniecības par to, ka vairāki Latgalē bāzēta konditorejas uzņēmuma darbinieki ir ziņojuši par piespiedu darbu. Reaģējot uz saņemto informāciju, aprīlī Valsts policijas Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldē sākts kriminālprocess par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi organizēta grupa, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa, un par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šajā Latgalē bāzētajā konditorejas uzņēmumā tikuši ilgstoši ekspluatēti vairāki trešo valstu pilsoņi, izmantojot viņu ievainojamības stāvokli, nemaksājot tiem algu par darbu pilnā apmērā un iedzenot viņus nesamērojami lielā parādu jūgā. Strādniekiem atņemtas pases, pret viņiem pielietota fiziska vardarbība un draudēts ar izraidīšanu no valsts gadījumā, ja viņi neievēros visas noziedzīgā grupējuma izvirzītās prasības.

Pagājušajā nedēļā, 10.novembrī, Valsts policijas amatpersonas veica kratīšanas un personu aizturēšanas Jaunjelgavas novadā, Līvānos, Aizkrauklē, Daugavpilī un Ķekavā. Kopumā ir pārmeklēti 22 objekti un kratīšanu laikā izņemta skaidra nauda – apmēram 150 000 eiro, dārglietas, munīcija un citi priekšmeti, kam varētu būt lietisko pierādījumu nozīme kriminālprocesā.

Tajā pašā datumā policisti aizturēja arī organizētās grupas trīs dalībniekus, vīriešus, kas tiek turēti aizdomās par minētajiem noziegumiem – 1955.gadā dzimušo grupas līderi un uzņēmuma īpašnieku, kā arī 1974. un 1986.gadā dzimušus līdzdalībniekus.

Pēc policijā paustā, grupas līderis ir pazīstams noziedzīgajā vidē Latgalē, turklāt viņam esot plaši sakari arī politiskajās aprindās reģionā. Minētā persona jau iepriekš bija nonākusi tiesībsargājošo institūciju redzeslokā par dažādiem noziegumiem – izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vides piesārņošanu, noziedzīgiem nodarījumiem pret pārvaldības kārtību un citiem pārkāpumiem. Savukārt pārējie divi aizdomās turētie vīrieši iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā.

Grupas līderim tiesa ir piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu. Savukārt pārējiem grupas locekļiem tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu – ar iespēju aizstāt to ar drošības naudu. Aģentūrai LETA zināms, ka 1955.gadā dzimušo Zukulu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apcietinājusi 11.novembrī un tagad tiesas lēmums pārsūdzēts Rīgas apgabaltiesā.

Vienlaikus “Adugs Production” advokāte Viktorija Jarkina aģentūrai LETA pieļāva, ka notiekošais varētu būt reiderisma mēģinājums un konkurentu cīņa par iespēju piegādāt preces lielveikaliem “Maxima” un “Rimi”. Tāpat viņa neizslēdza iespēju par nepatiesa ziņojuma sniegšanu un centieniem Indijas pilsoņiem ilgāk palikt Latvijā.

“Ar visiem darbiniekiem no Indijas bija noslēgti darba līgumi un saņemtas uzturēšanas atļaujas, viņiem tika maksāta darba alga un nodokļi, kā arī tika nodrošināta izmitināšana. Atbilstoši citu uzņēmuma darbinieku sniegtajai informācijai darbiniekiem netika ierobežota brīvība un bija iespēja izbeigt darba tiesiskās attiecības,” pauda Jarkina.

Vienlaikus advokāte minēja, ka, pēc viņas rīcībā esošas informācijas, darbinieki vairākkārt ir kavējuši darbu, kā arī bijuši gadījumi, kad viņi atteikušies strādāt. Tāpat konstatēti gadījumi, kad darbinieki no Indijas bojājuši uzņēmuma īpašumu, par ko sastādīti attiecīgie akti un veikti ieturējumi.

Pēc “Firmas.lv” datiem, Zukuls ir īpašnieks kompānijās SIA “Adugs Production”, SIA “Adugs Latvija”, SIA “Adugs”, SIA “Astar”, SIA “Ražošanas komercfirma “Vidzus””, SIA “Debess ūdens zeme” un SIA “Asond”. Tostarp lielākā kompānija ir konditorejas izstrādājumu ražotājs “Adugs Production”, kuras apgrozījums 2019.gadā samazinājās par 1,4% un bija 12,842 miljoni eiro. Kompānija pēdējos trīs gadus strādājusi ar zaudējumiem, kas pārsniedz 500 000 eiro, tostarp 2019.gadā “Adugs Production” zaudējumi bija 523 134 eiro, 2018.gadā – 590 242 eiro, bet 2017.gadā – 547 831 eiro.