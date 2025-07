Foto: Pexels.com

Jauna tendence! Z paaudze vairs necenšas izrādīt mīlestību internetā – eksperti atklāj, kāpēc… Ieteikt







Z paaudze vairs nesteidzas izrādīt mīlestību sociālajos tīklos. Jaunieši arvien biežāk izvēlas attiecības, kuras paliek viņiem pašiem – nevis visai pasaulei, atklāj CNN.com.

Reklāma Reklāma

Reiz sociālie tīkli bija pilni ar attiecību detaļām – kopbildēm, mīlestības apliecinājumiem un atzīmēm ar sirsniņām. Taču šī tendence pamazām izzūd. Mūsdienu jaunieši, īpaši no Z paaudzes, aizvien biežāk izvēlas “klusās attiecības”, kur mīlestība tiek dzīvota, nevis demonstrēta publiski.

22 gadus vecā Vela no Teksasas jau deviņus mēnešus ir saderinājusies, taču par to nav publicējusi ne vārda savos sociālajos tīklos. “Mēs esam laimīgi, dzīvojot dzīvi privāti – bez svešu acu skatieniem caur logu,” viņa saka. Viņas izvēli atbalsta daudzi vienaudži, kuri atsakās pakļauties sabiedrības spiedienam pastāvīgi pierādīt savas attiecības citiem.

Z paaudze, kas uzaugusi sociālo tīklu laikmetā, ir nogurusi no pastāvīgās vēlmes izskatīties ideāli. Kā norāda attiecību koučs un psiholoģijas maģistrante Rae Veisa, daudzi jaunieši saprot, ka tiešsaistes pasaulē tiek parādīta tikai skaistā attiecību puse – filtrēti attēli un iestudēti mirkļi. Reālās attiecības ir pilnas pārpratumu, rutīnas un konfliktiem, kas reti tiek atklāti tiešsaistē.

Turklāt pētījumu rezultāti apliecina, ka pārmērīga attiecību izrādīšana internetā var būt saistīta ar zemāku apmierinātību un nemierīgu pieķeršanās stilu starp partneriem. Vairāk cilvēku atzīst – jo vairāk viņi dalās ar attiecību mirkļiem tiešsaistē, jo vairāk viņi meklē ārēju apstiprinājumu un izjūt spiedienu.

21 gadu vecais Džeisons no Kanādas ar savu draudzeni satiekas jau gadu, taču viņš nevēlas par to stāstīt ne sociālajos tīklos, pat ne draugiem. “Es negribu, lai citi sāk vērtēt manu partneri. Tāpēc izvēlos klusēt,” viņš atzīst. Sociālais spiediens un bailes no vērtējumiem kļūst par jaunu trauksmes formu.

Tā vietā daudzi jaunieši izvēlas publicēt attiecību mājienus bez partnera sejas rādīšanas – foto ar divām kafijas krūzēm vai kopīgu saulrietu, bet bez tiešiem pierādījumiem par attiecībām. Tāpat attiecību mirkļi biežāk tiek publicēti stāstos, kas pazūd pēc 24 stundām, nevis paliek redzami profilā.

Speciālisti uzsver, ka vēlme pēc privātuma nav tas pats, kas attiecību slēpšana. Kā norāda psihoterapeite Lija Huina, privātums kalpo kā attiecību aizsardzības mehānisms, kamēr slēpšana bieži vien ir balstīta kaunā vai izvairīšanās no atbildības.

Partneriem ir svarīgi sarunāties, lai saprastu, kāpēc viņi izvēlas klusumu – vai tas ir attiecību aizsardzības dēļ, vai tomēr slēpšanās no problēmām.

Attiecību koučs Veisa piebilst – jebkuram pārim ir svarīgi rast līdzsvaru starp personīgo un sociālo. “Svarīgākais ir, lai attiecību redzējums atbilst jūsu vērtībām,” viņa saka.

Mediju psiholoģe Pamela Ratlidža uzskata, ka šī klusuma tendence ir veselīga. Jo vairāk cilvēki dzīvo brīdī un mazāk dalās ar privāto, jo lielāka iespēja, ka attiecības kļūst patiesas un dziļas. Z paaudze, kas kādreiz tika uzskatīta par pārmērīgi atkarīgu no interneta, šobrīd iedvesmo citus būt apzinātākiem arī attiecībās.