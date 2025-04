Mediju politikas apakškomisijas vadītāja: Pilnībā atteikties no komunikācijas medijos minoritāšu valodās mēs nevaram Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš paudis, ka jāstiprina mediju saturs latviešu valodā un sabiedriskajam medijam jāpārtrauc ražot saturu krievu valodā. TV24 raidījumā “Ziņu TOP” savu nostāju šajā jautājumā pauda Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Mairita Lūse (PRO).

Reklāma Reklāma

Saeimas deputāte norāda, ka ir jāsagaida Latvijas sabiedriskā medija vidējā termiņa stratēģija, kurā tikšot norādīts, kā uzrunāt mazākumtautības. “Pilnībā atteikties no komunikācijas minoritāšu valodās mēs nevaram. Mums šie cilvēki ir jāuzrunā, jautājums – kā mēs to darām?

Tas, ko arī Kultūras ministrija ir uzsvērusi mediju pamatnostādnēs, ka mums jāstiprina latviešu valodas loma, mums jārunā vairāk latviski. Es to papildinātu ar to, ka mums jāmazina krievu valodas dominance. Tas ir tas, ko šobrīd arī sabiedriskais medijs dara – viņi komunicē aizvien vairāk arī citās mazākumtautību valodās, vai tā būtu baltkrievu, ukraiņu, poļu, ņemot vērā tos cilvēkus, kuri mums Latvijā dzīvo. Pilnībā atteikties no komunikācijas mazākumtautību valodās, es domāju, ka mums nevajadzētu,” pauž M. Lūse.

Aktualitātes Latvijā un pasaulē izzini kopā ar politikas veidotājiem un nozares ekspertiem raidījumā “Ziņu TOP” katru darba dienu tiešraidē pl. 16:30 TV24 ēterā vai portālā LA.lv!